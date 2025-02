A linha do tempo do relacionamento de Selena Gomez e Benny Blanco - (crédito: TMJBrazil)

Selena Gomez, uma das artistas mais queridas da música e da televisão, encontrou no produtor Benny Blanco não apenas um parceiro criativo, mas também o amor da sua vida. O casal, que começou a namorar discretamente em meados de 2023, tem compartilhado momentos especiais e conquistas profissionais, consolidando um relacionamento que parece destinado a durar.

Os Primeiros Passos de um Romance Fora dos Holofotes

Tudo começou com uma colaboração musical. Em 2019, Selena e Benny trabalharam juntos na música “I Can’t Get Enough”, ao lado de J Balvin e Tainy. Na época, o videoclipe da faixa mostrou os dois em cenas descontraídas e cheias de química, mas ninguém poderia imaginar que, anos depois, eles se tornariam um casal.

Em 2023, após meses de rumores, Selena confirmou o relacionamento em um post emocionado no Instagram. “Ele é absolutamente tudo no meu coração”, escreveu a cantora, respondendo a fãs curiosos. Ela também revelou que já estavam juntos há seis meses, mantendo o romance longe dos olhares do público.

Momentos Públicos que Encantaram os Fãs

Desde que assumiram o relacionamento, Selena e Benny não têm medo de demonstrar carinho publicamente. Em dezembro de 2023, a cantora compartilhou fotos do casal no Instagram, incluindo um beijo romântico que derreteu os corações dos fãs. Além disso, Selena passou a usar um anel com a letra “B”, uma clara homenagem ao produtor.

O casal também tem sido visto em eventos importantes, como o Globo de Ouro e o Emmy, onde Selena foi indicada por sua atuação em Only Murders in the Building. Benny tem sido um apoio constante, acompanhando-a em tapetes vermelhos e celebrando suas conquistas.

Amor, Respeito e Planos para o Futuro

Em entrevistas, Selena tem falado abertamente sobre a segurança e o respeito que Benny traz para o relacionamento. “Ele é meu lugar seguro”, disse ela em uma conversa com Zane Lowe, da Apple Music 1. Já Benny, em entrevista ao Wall Street Journal, revelou que percebeu seus sentimentos por Selena durante uma sessão de gravação. “Foi um momento Clueless: ‘Espera, eu estou apaixonado'”, brincou.

Os dois também compartilham uma paixão pela culinária. Selena, apresentadora da série Selena + Chef, e Benny, autor do livro de receitas Open Wide, já colaboraram em jantares para suas famílias, mostrando que a química entre eles vai além da música.

Planos de Família e um Futuro Promissor

O casal tem sido transparente sobre seus desejos de começar uma família. Em maio de 2024, Benny declarou no The Howard Stern Show que está pronto para ser pai. Selena, por sua vez, revelou na capa da TIME100 que, mesmo antes de conhecer Benny, já planejava adotar aos 35 anos caso não encontrasse um parceiro.

Em setembro de 2024, Selena compartilhou uma revelação emocionante na Vanity Fair: devido a problemas médicos, ela não pode engravidar, mas está aberta à barriga de aluguel ou adoção. “Ele tem sido uma luz na minha vida”, disse sobre Benny, destacando o apoio incondicional que recebe dele.

O Noivado e um Novo Capítulo Musical

Em dezembro de 2024, Selena anunciou o noivado com Benny em um post carinhoso no Instagram. “O para sempre começa agora…”, escreveu, acompanhando fotos do anel de noivado. Benny respondeu com humor: “Ei, espera… essa é minha esposa”.

O casal também tem planos musicais ambiciosos. Em fevereiro de 2025, no Dia dos Namorados, eles anunciaram o álbum conjunto I Said I Love You First, com lançamento previsto para março. O single principal, “Scared of Loving You”, já está disponível, mostrando que a parceria entre os dois vai além do amor.

Um Relacionamento que Inspira

Selena Gomez e Benny Blanco provam que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. De colaborações musicais a planos de família, o casal tem construído uma relação baseada em respeito, apoio e muita criatividade. Agora, noivos e com um álbum conjunto no horizonte, eles estão prontos para escrever o próximo capítulo dessa história de amor que conquistou fãs ao redor do mundo.