Sabrina Carpenter lança edição deluxe de ‘Short n’ Sweet’

Sabrina Carpenter tem se consolidado como uma das artistas pop mais inovadoras e empolgantes de sua geração, e sua mais recente entrega, a versão deluxe de seu álbum “Short n’ Sweet”, apenas reforça essa posição.

A cantora e compositora de 25 anos, que está atravessando um momento de grande reconhecimento na indústria, surpreende seus fãs ao revelar uma edição expandida de seu projeto, lançada no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro.

E como um toque extra de doçura, a versão deluxe traz uma colaboração que muitos aguardavam ansiosamente: a lendária Dolly Parton.

“Short n’ Sweet” original, lançado em agosto de 2024, já havia se consagrado no topo da Billboard 200, onde permaneceu por duas semanas consecutivas, marcando a primeira vez que Sabrina alcançou o primeiro lugar dessa parada.

Esse marco histórico foi seguido por seu primeiro Grammy, conquistado apenas dois dias antes do anúncio da versão deluxe do álbum. A artista não apenas brilhou nas paradas, mas também nas cerimônias de premiação, consolidando sua posição como uma das artistas mais talentosas da atualidade.

A nova edição de “Short n’ Sweet” traz novas faixas, além da tão aguardada versão de “Please Please Please” com a participação de Dolly Parton. Carpenter compartilhou sua empolgação nas redes sociais, escrevendo:

“Sim, isso diz com participação da Srta. Dolly Parton… ela não gostaria que eu xingasse, mas puta merda!!!!!”, refletindo sua admiração pela colaboração com uma das figuras mais respeitadas da música country.

Além de “Please Please Please”, a versão deluxe inclui as novas músicas “15 Minutes”, “Couldn’t Make It Any Harder”, “Busy Woman” e “Bad Reviews”, que adicionam camadas ainda mais emocionais e maduras ao trabalho de Sabrina.

Essas novas faixas demonstram a evolução artística da cantora e trazem à tona seu talento para explorar temas pessoais e universais de maneira única e autêntica.

“Please Please Please”, um dos destaques do álbum, não só se tornou o primeiro sucesso de Sabrina na parada Billboard Hot 100, como também a levou a uma indicação ao Grammy de Música do Ano em 2025. Embora tenha perdido o prêmio para “Not Like Us” de Kendrick Lamar, Sabrina não saiu de mãos vazias.

]Seu single “Espresso” foi premiado com o Grammy de Melhor Performance Solo Pop, e “Short n’ Sweet” levou o prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop.

A turnê e o futuro de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter está em plena ascensão, e sua carreira não mostra sinais de desaceleração. Após encerrar a parte norte-americana de sua turnê “Short n’ Sweet” no outono, a cantora se prepara agora para levar seu espetáculo para o Reino Unido e a Europa.

A jornada começa em 3 de março em Dublin, Irlanda, e promete levar os fãs de todas as partes do mundo a uma experiência musical inesquecível.

Com o sucesso estrondoso de “Short n’ Sweet” e sua nova edição deluxe, Sabrina Carpenter continua a provar que está aqui para ficar. Sua capacidade de evoluir artisticamente, experimentar novos sons e colaborar com gigantes da música a coloca em um caminho promissor, e seus fãs podem esperar ainda mais surpresas e conquistas no futuro próximo.