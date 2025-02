Shakira adia show no Peru após mal-estar

A cantora colombiana Shakira precisou adiar sua apresentação em Lima, no Peru, que estava marcada para o último domingo (16/2).

A decisão foi tomada por recomendação médica após a artista apresentar um quadro de mal-estar que a levou ao hospital. O episódio surpreendeu os fãs e gerou preocupações sobre sua saúde.

Depois de encerrar sua série de shows no Brasil, Shakira seguiu para o Peru para dar continuidade à turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. No entanto, ao chegar ao país, a cantora começou a sentir fortes dores abdominais e precisou de atendimento emergencial. Em uma mensagem publicada no Instagram, ela explicou sua ausência:

“Tive que ir à emergência por causa de um quadro abdominal, e me encontro hospitalizada neste momento. Os médicos me comunicaram que não me encontro em condições de apresentar um show nesta noite”, escreveu a cantora, lamentando o adiamento da apresentação.

Embora Shakira não tenha fornecido detalhes sobre sua condição, o jornalista peruano Jaime Bayly afirmou que o mal-estar pode ter sido causado pela ingestão de comida local. De acordo com ele, a equipe da artista teria levado ceviche para o hotel onde ela estava hospedada, e poucas horas depois, a cantora começou a sentir dores severas e sintomas de desidratação.

Diante da necessidade de repouso, a produção da turnê remarcou o show em Lima para a noite seguinte, na segunda-feira (17/2). A apresentação no Peru seria a única passagem da estrela pelo país antes de seguir viagem para outros destinos da América Latina.

Após Lima, Shakira tem compromissos marcados nas cidades colombianas de Barranquilla, Medellín e Bogotá. Depois, passará por Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Monterrey, Guadalajara e Cidade do México (México), além de Santo Domingo, na República Dominicana. A turnê também incluirá diversas apresentações pelos Estados Unidos entre os meses de maio e junho.

Shakira: O impacto da turnê e recordes quebrou

Mesmo com o susto em Lima, a nova turnê de Shakira vem sendo um grande sucesso e consolidando recordes pelo mundo. Entre as conquistas da artista nesta temporada, destacam-se:

Primeira artista de língua hispânica a realizar shows no MorumBis (São Paulo) com duas turnês diferentes.

Primeira artista solo de língua hispânica a se apresentar no Engenhão (Rio de Janeiro).

Primeira mulher a esgotar ingressos para dois shows no Estádio Nacional do Peru em apenas 40 minutos.

Artista solo com mais apresentações no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia.

Primeira artista latina a se apresentar no National Park e no SoFi Stadium, nos Estados Unidos.

Com a recuperação da cantora e o reagendamento do show em Lima, os fãs aguardam ansiosos pelo restante da turnê. Enquanto isso, a equipe de Shakira segue acompanhando sua saúde para garantir que a artista possa continuar brilhando nos palcos sem comprometer seu bem-estar.