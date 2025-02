O que Jung Kook, do BTS, disse em carta aberta aos fãs

Jung Kook, integrante do BTS, compartilhou uma mensagem com seus fãs, atualizando-os sobre sua experiência durante o alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. Em uma carta publicada no Weverse, o cantor expressou seus sentimentos sobre o momento que está vivendo.

Ele iniciou o texto refletindo sobre o clima, que tem alternado entre temperaturas quentes e frias, e fez uma analogia com seus próprios pensamentos e emoções. “Ultimamente, tenho me sentido mais introspectivo, como o tempo, que parece mudar de repente”, escreveu Jung Kook.

O cantor também compartilhou momentos de vulnerabilidade, revelando que tem se sentido irritado consigo mesmo em alguns dias. “Às vezes, minha mente fica agitada, e eu me pego imaginando um encontro com os ARMYs, com todos nós juntos”, contou. Ele seguiu refletindo sobre o ceticismo que surge em sua mente, questionando se isso será realmente possível, mas também reafirmando a confiança em si mesmo para criar memórias ainda mais especiais com seus fãs.

Jung Kook destacou sua ansiedade e impaciência para os momentos futuros, quando poderá reunir-se novamente com o público. Embora ele ainda esteja cumprindo seu serviço militar, ele não escondeu o quanto sente falta dos fãs. “Eu penso em vocês constantemente, só quero que saibam disso”, disse, antes de concluir com uma mensagem de carinho: “Por favor, cuidem-se. Eu amo todos vocês.”

O cantor, assim como os outros membros do BTS, será liberado do serviço militar em breve, com todos se alistando até junho, exceto Jin e J-Hope, que já concluíram o alistamento.

J-Hope anuncia turnê mundial ‘Hope On the Stage’

J-Hope, do BTS, anunciou as datas de sua turnê mundial Hope On the Stage 2025, além de contar que vai lançar novas músicas em março.

Apenas três meses após sua dispensa do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, ele postou um novo vídeo do YouTube intitulado “Beginning of a New Dream”.

“Novas músicas a caminho 2025.03”, escreveu, sugerindo que os fãs podem esperar por novidades em breve.

Vale destacar que será seu primeiro lançamento desde seu EP de seis faixas Hope On the Street Vol. 1 de março de 2024, que contou com colaborações de Jungkook em I Wonder, bem como Benny Blanco e Nile Rodgers em Lock/Unlock e Huh Yunjin do Le Sserafim em I Don’t Know.

Segundo a Billboard, a turnê começará com uma temporada de três shows no KSPO Dome em Seul, na Coreia do Sul, em 28 de fevereiro, 1º de março e 2 de março.

Os shows passarão pelos Estados Unidos, com duas datas no Barclays Center no Brooklyn, seguido por duas noites em Chicago, Cidade do México, San Antonio, Oakland e Los Angeles. Em seguida, a turnê desembarca na Ásia, incluindo shows duplos nas Filipinas, Japão, Cingapura, Indonésia, Tailândia, China e Taiwan.