Pabllo Vittar confirma edição especial para o Carnaval 2025

De acordo com o portal Popline, os fãs de Pabllo Vittar já podem preparar a fantasia e o glitter! A cantora e drag queen confirmou que o “Bloco da Pabllo” estará de volta ao Carnaval de 2025 para uma edição especial em São Paulo.

O desfile acontecerá no dia 3 de março, segunda-feira de Carnaval, com concentração no Parque Ibirapuera.

O percurso do bloco seguirá pela Avenida Pedro Álvares Cabral, partindo do Obelisco em direção ao Monumento às Bandeiras. O evento é esperado como um dos maiores do Carnaval paulista, reunindo fãs de todo o Brasil para celebrar a diversidade e a música pop. Em 2024, o “Bloco da Pabllo” atraiu uma multidão e chegou a sofrer interrupções devido à superlotação. Para 2025, a organização promete uma estrutura ainda mais robusta para garantir a segurança e conforto do público.

Desta vez, Pabllo Vittar se inspira no movimento clubber, que marcou a cultura underground das décadas de 1980 e 1990. Batizado de “Club Vittar”, o bloco trará uma atmosfera vibrante, cheia de cores neon, beats eletrônicos e referências às icônicas festas de clube.

“Esse bloco é para todo mundo se jogar na pista e viver a liberdade de ser quem é!”, destacou Pabllo em suas redes sociais.

No Carnaval de 2024, a cantora homenageou artistas que marcaram sua trajetória, vestindo-se como Joelma em São Paulo. Agora, com a proposta clubber, a expectativa é que o desfile seja uma verdadeira rave a céu aberto, com participações especiais e um setlist repleto de hits que marcaram a carreira de Pabllo e da música eletrônica mundial.

Pabllo Vittar: Um dos blocos mais esperados do Carnaval

O “Bloco da Pabllo” se consolidou como um dos maiores eventos do Carnaval de rua do Brasil, atraindo multidões que celebram não apenas a música, mas também a diversidade e a liberdade de expressão. O retorno do bloco em 2025, ainda que em uma edição única, reforça a importância da artista como ícone pop e LGBTQIA+ no cenário musical.

A recomendação para os fãs é chegar cedo para garantir um bom espaço e curtir a festa ao máximo. O evento é gratuito e aberto ao público.

Prepare-se para dançar, cantar e celebrar o Carnaval ao som de Pabllo Vittar! Fique ligado para mais atualizações sobre convidados e detalhes da programação.

E você, já está pronto para o “Club Vittar”?