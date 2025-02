Post Malone e Nirvana: Encontro histórico no Saturday Night Live

A celebração dos 50 anos do icônico programa “Saturday Night Live” trouxe um dos momentos mais marcantes da música recente: Post Malone dividiu o palco com Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear, integrantes remanescentes do Nirvana, para uma eletrizante interpretação de “Smells Like Teen Spirit”.

O encontro aconteceu no dia 14 de fevereiro, em Nova Iorque, e emocionou os fãs do rock e do rap.

O especial de aniversário do SNL reuniu grandes nomes do entretenimento, mas a performance de Post Malone com os ex-integrantes do Nirvana roubou a cena. O ator e comediante Adam Sandler, que introduziu a apresentação, fez uma brincadeira ao anunciar a banda como “Post Nirvana”.

O público reagiu com entusiasmo, e o momento rapidamente se tornou um dos mais comentados da noite.

Post Malone, conhecido por sua versatilidade musical, já havia demonstrado sua admiração pelo Nirvana anteriormente.

Em 2020, durante a pandemia, o cantor realizou uma live especial tocando clássicos da banda, ao lado de Travis Barker, do blink-182. Agora, ele teve a oportunidade de dividir o palco com os próprios membros do grupo, tornando o tributo ainda mais significativo.

Post Malone: Homenagem ao Nirvana ganha registro oficial

Além da performance histórica no SNL, os fãs do Nirvana e de Post Malone terão outro motivo para celebrar. A live tributo realizada pelo cantor em 2020 será oficialmente lançada em vinil no Record Store Day, evento anual que celebra as lojas de discos independentes.

O lançamento está programado para o dia 12 de abril, e toda a arrecadação será destinada à MusiCares, fundação que oferece apoio a profissionais da música em recuperação de dependências químicas e problemas de saúde mental.

Post Malone, que foi escolhido como Embaixador Oficial do Record Store Day 2025, falou sobre a importância do evento e sua paixão por lojas de discos. “Que honra! Não posso acreditar que fui escolhido para ser o Embaixador do Record Store Day. Esse evento é essencial para manter viva a cultura dos discos e apoiar as lojas independentes”, declarou o artista.

Ele ainda destacou sua experiência pessoal com as lojas de discos:

“Adoro visitar lojas locais quando estou na estrada. A energia desses lugares é inspiradora, e sempre me sinto em casa. Não há nada como revirar caixas de vinil e encontrar algo inesperado. Vamos continuar apoiando essas lojas e mantendo viva essa tradição.”

A conexão entre Post Malone e o Nirvana evidencia a atemporalidade da banda de Kurt Cobain, cuja música continua influenciando gerações. A iniciativa do cantor, tanto com a performance no SNL quanto com o lançamento do álbum tributo, reforça sua admiração pelo legado do grupo e seu compromisso com a preservação da cultura musical.

Com sua versatilidade artística e respeito pela história do rock, Post Malone se firma como um dos artistas mais inovadores da atualidade, capaz de transitar entre diferentes gêneros musicais sem perder sua autenticidade. A apresentação com o Nirvana no SNL já entra para a história como um dos grandes momentos da música em 2025.