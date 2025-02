Camila Cabello resgata “Romance” em sua nova turnê

Desde o lançamento de “Romance”, em 2019, os fãs de Camila Cabello aguardam ansiosamente a chance de ouvir as faixas do álbum ao vivo. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, a turnê que acompanharia o disco precisou ser cancelada, deixando um espaço em branco na era da cantora.

Agora, cinco anos depois, Camila prometeu resgatar essa fase especial em sua próxima turnê, “Yours, C Tour”.

A artista fez a revelação em uma interação com um fã no X (antigo Twitter). Questionada sobre a ausência de uma turnê dedicada a “Romance”, Camila garantiu que, desta vez, as músicas do projeto terão o reconhecimento que merecem: “O álbum terá o que merece neste ano”, escreveu.

“Romance” é um dos trabalhos mais bem-sucedidos da ex-integrante do Fifth Harmony. O álbum inclui hits como “Señorita”, parceria com Shawn Mendes, que alcançou o topo das paradas globais. Outras faixas populares do projeto incluem “Shameless” e “My Oh My”, colaboração com o rapper DaBaby.

Originalmente, a turnê do disco estava prevista para maio de 2020, com datas confirmadas na América do Norte e Europa. Com a crise sanitária mundial, os planos foram adiados e, posteriormente, cancelados. Quando voltou aos palcos em 2022, Camila já promovia seu álbum seguinte, “Familia”, participando da turnê do Coldplay como ato de abertura.

Camila Cabello: Uma nova turnê para celebrar diferentes fases

A “Yours, C Tour” será oficialmente dedicada ao álbum “C, XOXO”, lançado em 2024. A própria cantora comentou que sente que esse projeto não foi totalmente compreendido pelo público, especialmente por não ter emplacado grandes sucessos nas paradas. Os singles “I Luv It”, “He Knows” e “Hot Uptown” tiveram recepção morna, mas Camila continua apostando no potencial das canções em sua nova turnê.

Com 12 shows programados entre junho e setembro, a turnê passará por vários países da Europa e incluirá uma apresentação no Brasil. Camila será uma das atrações do festival The Town, que acontecerá no dia 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento também contará com Katy Perry como headliner da noite.

A venda dos ingressos para o festival terá início no dia 20 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), com a comercialização do The Town Card, bilhete sem data definida que garante acesso a um dos dias do evento.

Com um repertório que promete mesclar sucessos de diferentes épocas de sua carreira, Camila Cabello está pronta para oferecer ao público uma experiência completa. Para os fãs, a oportunidade de finalmente ouvir as canções de “Romance” ao vivo será um dos momentos mais aguardados do ano.