O significado do single ‘Earthquake’ de Jisoo

A cantora e integrante do BLACKPINK, Jisoo, acaba de lançar seu aguardado primeiro mini-álbum solo, intitulado “AMORTAGE”. O projeto chega com o single “Earthquake”, que já acumula impressionantes sete milhões de visualizações no YouTube em menos de 12 horas de lançamento, demonstrando a força do seu poder de atração.

Em entrevista à Billboard, Jisoo compartilhou o impacto pessoal da música: “Essa canção retrata a intensidade de viver o primeiro amor”, disse ela, revelando o significado emocional por trás da faixa. “Quando ouvi pela primeira vez, fiquei imediatamente tomada por esse sentimento maravilhoso, como borboletas no estômago. Foi algo que simplesmente fez sentido.”

O single “Earthquake” não apenas ganhou a aprovação de fãs ao redor do mundo, mas também reflete a conexão de Jisoo com a sua própria jornada artística. “O título faz total sentido, pois transmite essa emoção tão vívida desde o começo”, completou a artista, ressaltando a escolha cuidadosa da música.

Além de sua carreira solo, Jisoo também segue explorando novos horizontes. A cantora, que já conquistou a cena musical global com o BLACKPINK, também é uma das protagonistas do drama coreano “Newtopia”, que pode ser conferido na Prime Video.

O lançamento de “AMORTAGE” marca mais um marco na carreira de Jisoo, que continua a encantar e a surpreender fãs com sua arte multifacetada.

Nesta sexta-feira (14), a cantora Jisoo lançou seu aguardado mini-álbum solo de estreia, Amortage.

Segundo a Billboard, o mini-álbum de quatro músicas inclui as faixas Earthquake, Your Love, Tears e Hugs & Kisses. Blissoo e The Wavys produziram todas as músicas, enquanto Jisoo coescreveu todas as quatro faixas ao lado de Jordan Roman e uma série de colaboradores.

Vale destacar que a superestrela do K-pop revelou anteriormente que o título do projeto é um mash-up que representa uma montagem de amor.

Vale lembrar que ela fez sua estreia solo em 2023 com os singles FLOWER e All Eyes on Me, mas Amortage representará seu primeiro projeto completo fora do Blackpink, seguindo os passos das outras integrantes. Como parte do grupo, ela emplacou nove músicas na Billboard Hot 100 e se tornou o terceiro ato sul-coreano a chegar ao topo da Billboard 200 com o segundo álbum, Born Pink. Em 2023, o grupo fez história como o primeiro ato coreano a ser atração principal do Coachella.

O disco Amortage também marca o primeiro projeto de Jisoo desde que ela assinou um contrato global com a Warner Records. “Estou animada com esta nova era e a continuação da minha jornada musical”, disse ela na época do anúncio. “Sinto que estou apenas começando e gostaria de agradecer aos BLINKs por todo o amor e apoio. Este é apenas o começo e estou emocionada por dar início a este momento sísmico com a Warner Records.”