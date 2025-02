Netflix divulga primeiras imagens de Pulso, nova série médica do streaming

A Netflix divulgou as primeiras imagens de Pulso, nova série com temática hospitalar do streaming, que estreia mundialmente em 3 de abril. A trama acompanha um grupo de residentes da emergência de um Centro de Trauma em Miami, onde enfrentam seus conflitos pessoais em meio a um furacão que se aproxima da cidade, com a tempestade se intensificando a cada instante.

A protagonista. Danny Simms, é interpretada por Willa Fitzgerald, que recebe uma promoção inesperada após a suspensão do residente-chefe, Xander Phillips (Colin Woodell). Em meio à tempestade e ao aumento significativo dos casos de trauma, o hospital entra em quarentena e os médicos precisam encontrar uma maneira de trabalhar juntos, mesmo quando os detalhes de um romance complicado e ilícito entre eles começa a se espalhar.

O restante do time da emergência precisa processar as consequências da relação dos protagonistas enquanto equilibram os seus próprios desafios, tanto pessoais quanto profissionais. Para o grupo médico, salvar a vida dos seus pacientes é, muitas vezes, menos complicado do que viver suas próprias vidas.

Em nota, a criadora, showrunner e produtora executiva da trama, Zoe Robyn, afirma: “queríamos que esses personagens fossem pessoas reais, que precisam passar pelos problemas que surgem entre colegas de trabalho, em um lugar onde há muita pressão. Muitos podem se identificar com isso”. O showrunner e produtor executivo, Carlton Cuse, complementa: “as questões que surgem — entre o que se passa dentro e fora do horário de trabalho — podem se tornar complicadas, as coisas podem se confundir. É isso que queremos explorar em Pulso”.

