O que se sabe sobre os novos projetos de Camila Cabello

A cantora Camila Cabello surpreendeu seus fãs nesta sexta-feira (14) ao enviar uma newsletter especial em comemoração ao Valentine’s Day. Na mensagem, a artista abriu o coração sobre seus planos para o futuro, sua relação com a música e reflexões sobre a vida. Segundo a própria Camila, ela está focada na composição e planejando novidades para sua carreira.

Nos últimos tempos, a cantora tem se dedicado intensamente ao piano e compartilhou com os fãs sua paixão crescente pelo instrumento. “Estou tocando piano todos os dias. Socorro. Estou me apaixonando por uma coisa de madeira que faz sons”, brincou a artista, mostrando seu entusiasmo com essa nova fase.

Além da música, Camila fez uma retrospectiva pessoal e compartilhou mudanças recentes em sua rotina. Entre elas, a decisão de abandonar a cafeína, cuidar melhor do cabelo e reorganizar sua vida. “Deixando meu cabelo traumatizado crescer, nada mais de cafeína, organizando anos de bagunça. E, claro, planejando algumas coisas novas”, revelou.

Reflexões inspiradoras para 2024

A mensagem da cantora não se limitou apenas às novidades sobre sua carreira. Camila usou o espaço para incentivar seus fãs a se desafiarem, cometerem erros e aprenderem com eles. “Espero que você se arrisque e tenha sucesso. Espero que você se arrisque e falhe. Alerta de spoiler: você não vai morrer. Só vai dar um pouco de medo”, escreveu, incentivando seus seguidores a saírem da zona de conforto.

Camila também falou sobre relacionamentos e momentos especiais da vida. “Espero que você se apaixone e continue apaixonado. Mas se seu coração se partir, que você escreva um poema que seu amante nunca leia – ou talvez leia depois de uma noite fora e duas doses de tequila”, compartilhou de forma bem-humorada.

A cantora concluiu sua carta aberta desejando um ano repleto de experiências marcantes para seus fãs e reafirmando que seguirá tentando e se desafiando em sua jornada. “Espero que este seja o ano em que você se esforce. Eu farei o mesmo. E, como sempre, te encontrarei do outro lado.”