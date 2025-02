O conceito do novo álbum musical de Ed Sheeran - (crédito: TMJBrazil)

O cantor britânico Ed Sheeran surpreendeu os fãs ao revelar o título de seu próximo álbum: “Play”. O anúncio foi feito em resposta a um seguidor no Instagram que questionou qual seria o próximo símbolo matemático utilizado pelo artista. A novidade marca uma nova fase na discografia do cantor, que até então vinha utilizando operações matemáticas como títulos de seus álbuns desde 2011, com ” + “, ” x “, ” ÷ “, ” = ” e ” – “.

De maneira descontraída, Ed comentou: “A ironia é que, se você me perguntar qualquer coisa relacionada à matemática, eu falharei em responder. Eu nunca terminei o ensino médio. Mas ‘Play’ está chegando em breve”.

A declaração levantou especulações entre os fãs, que sugeriram que o novo projeto poderia inaugurar uma nova série de álbuns com temas de botões de mídia, como “Pause”, “Stop” e “Rewind”. O cantor, sempre bem-humorado, respondeu brincando que talvez pule o “Skip”. Vale lembrar que, em 2022, ele já havia indicado que pretendia lançar dez discos com títulos baseados em símbolos, mas que os próximos não teriam relação com a matemática.

Novo Álbum e a Continuação da Turnê

“Play” será o oitavo álbum de estúdio de Ed Sheeran e marca seu retorno ao pop depois do mais introspectivo “-” e do “Autumn Variations”, ambos lançados em 2023. O artista revelou anteriormente que pretendia gravar dois clipes no início deste ano para lançar o álbum já com material visual pronto.

Ainda sem data oficial de lançamento, Sheeran segue com sua turnê “+–= ÷ × Tour”, atualmente passando por países como Índia e China. Durante sua apresentação no Rock in Rio 2024, ele emocionou os fãs e garantiu que voltará ao Brasil em 2025, aumentando a expectativa para sua próxima fase musical.