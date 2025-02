Despedida em alto estilo: conheça Glória, a babá que deixa saudades

Meu verão com Glória, da premiada diretora Marie Amachoukeli - (crédito: Filmes do Estação/Divulgação)

Segundo filme da francesa Marie Amachoukeli, Meu verão com Glória explora o campo do afeto e da criação maternal, a partir da visão da cineasta de 45 anos. Duas atrizes sem formação profissional entram em campo no drama: Ilça Moreno Zego e e Louise Mauroy-Panzani. A primeira revela a origem cabo-verdiana, no filme detido na emoção da personagem Cleo, papel da pequena Louise, que deve se descolar do convívio com a babá Glória.

Com filme vencedor da Camera d'or, em Cannes, o longa Party Girl, de 2014, Marie Amachoukeli teve o atual filme integrado à abertura da programação da Semana da Crítica no Festival de Cannes (no ano passado).

Meu verão com Glória investe no drama de Cleo, a menina que vê a babá seguir para Cabo Verde, a fim de resolver pendências familiares. Pesa na consciência de Glória a relativa precariedade dos cuidados dispensados aos próprios parentes. No retorno à casa, Glória estende a possibilidade de uma breve e definitiva viagem para a pequena Cleo, visando uma despedida. No circuito percorrido pelas fitas de Amachoukeli estão os festivais do Rio, Seattle, Hamburgo, Zurique, Clermont-Ferrand e ainda a concorrência ao prestigiado César francês.