Fãs do BLACKPINK reagem a pergunta polêmica feita a Jisoo em entrevista

Os fãs do BLACKPINK estão expressando sua insatisfação com uma pergunta feita a Jisoo durante uma entrevista realizada em janeiro, na qual a cantora e atriz promovia sua nova série, “Newtopia”.

O questionamento, que comparava seu percurso solo ao de suas companheiras de grupo, Lisa, Jennie e Rosé, foi considerado inadequado por muitos internautas, levando a uma onda de críticas ao jornalista.

Durante a entrevista, o repórter mencionou que todas as outras integrantes do BLACKPINK haviam lançado álbuns solo e alcançado o primeiro lugar em rankings musicais, enquanto Jisoo optou por se dedicar à atuação.

Ele, então, perguntou quais eram suas expectativas e objetivos dentro dessa nova fase da carreira.

Embora a pergunta parecesse buscar uma resposta sobre as aspirações de Jisoo como atriz, a comparação com as conquistas musicais das outras integrantes gerou incômodo entre os fãs. Para muitos, a abordagem minimizou a trajetória e as escolhas da artista, dando a impressão de que sua atuação não teria o mesmo peso que a música.

Jisoo, no entanto, respondeu de maneira elegante e profissional. Ela destacou que, mesmo focada em seu trabalho no set, recebia mensagens de felicitação sempre que suas colegas alcançavam grandes feitos, e que isso a fazia sentir ainda mais a conexão do grupo como uma família. “Graças a isso, pude ficar ainda mais entusiasmada durante as filmagens”, afirmou.

BLACKPINK: O sucesso de “AMORTAGE”

Coincidência ou não, Jisoo acaba de responder à altura a qualquer dúvida sobre sua força como artista solo. Seu recém-lançado EP, “AMORTAGE”, registrou o maior número de vendas no primeiro dia para um ato solo em 2025 no Hanteo Chart, importante parada musical sul-coreana. Foram 395,5 mil cópias vendidas em 24 horas, consolidando seu nome entre os grandes sucessos do ano.

O EP traz quatro faixas: “Earthquake”, o single principal, além de “Your Love”, “TEARS” e “Hugs & Kisses”. O clipe de “Earthquake” também tem sido um fenômeno, acumulando mais de 22 milhões de visualizações no YouTube em poucos dias.

Se o objetivo do repórter era questionar a força de Jisoo como solista, a artista respondeu com números impressionantes e uma trajetória que segue conquistando público e crítica. Seja na música ou na atuação, Jisoo mostra que seu talento brilha independentemente do caminho que escolha trilhar.