Selena Gomez e Benny Blanco sugerem parceria com Gracie Abrams

O mistério em torno do novo álbum de Selena Gomez e Benny Blanco acaba de ganhar um novo capítulo. Os artistas deixaram os fãs intrigados ao sugerirem uma possível colaboração com a cantora e compositora Gracie Abrams. A revelação aconteceu através de postagens no Instagram, gerando grande especulação sobre a presença de Abrams no projeto.

Na última segunda-feira (17), Benny Blanco compartilhou um vídeo nos stories do Instagram, mostrando um momento descontraído entre Selena Gomez e Gracie Abrams. No registro, o produtor entra em um quarto e encontra as duas conversando na cama. Surpreso, ele pergunta:

“O que vocês estão fazendo aqui?”, ao que ambas respondem com um simples e animado “olá”. O vídeo rapidamente chamou a atenção dos fãs, que começaram a especular sobre uma possível parceria musical entre as artistas.

No dia seguinte, Selena alimentou ainda mais os rumores ao postar um vídeo no qual dubla uma faixa inédita. Na gravação, a estrela canta versos emotivos sobre um arranjo pop de andamento médio:

“Me ligue quando terminar/ Quero ser a primeira pessoa em sua mente quando acordar/ Sinto falta do jeito que ficávamos acordados/ Conversávamos sobre a eternidade enquanto eu tirava a maquiagem”.

Embora a voz de Abrams não esteja presente no trecho divulgado, a cantora de “That’s So True” não demorou a reagir. Nos comentários, Abrams escreveu: “Heyyyyyyyy essa é minha amigaaaaa”, enquanto Benny Blanco, de maneira descontraída, respondeu: “heyyyyyy essa é minha esposa”.

Selena Gomez: O que esperar do novo álbum?

O aguardado álbum I Said I Love You First está programado para ser lançado em 21 de março e já conta com o single “Scared of Loving You”, que estreou na última semana. A parceria entre Selena Gomez e Benny Blanco, tanto na música quanto na vida pessoal — já que os dois anunciaram recentemente o noivado — tem sido um dos assuntos mais comentados do mundo pop.

Até o momento, nem Gomez, nem Blanco confirmaram oficialmente a participação de Gracie Abrams no disco. No entanto, a interação entre os três artistas nas redes sociais sugere que há algo especial sendo preparado. Caso a colaboração se concretize, será um encontro de grande peso na indústria musical, unindo a experiência de Gomez e Blanco com a sensibilidade lírica e melódica de Abrams.

A expectativa para I Said I Love You First cresce a cada novo detalhe revelado. O álbum marca mais um capítulo na trajetória de Selena Gomez, que vem se consolidando como uma das artistas mais versáteis de sua geração. Benny Blanco, por sua vez, já provou sua habilidade em criar hits e trabalhar com grandes nomes da música.

Enquanto a confirmação oficial da colaboração não chega, os fãs seguem atentos a qualquer nova pista. Se Abrams realmente estiver envolvida, essa parceria tem tudo para ser um dos momentos mais marcantes do pop em 2025. Resta aguardar para ver o que Gomez e Blanco ainda têm guardado para o público.