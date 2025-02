Katy Perry enfrenta desafios com “143”, mas empresário reafirma compromisso com os fãs - (crédito: TMJBrazil)

O lançamento do álbum “143”, de Katy Perry, foi marcado por desafios, mas a equipe da cantora segue determinada a superar as adversidades.

Em entrevista ao site Pollstar, Steven Jensen, um dos empresários da artista, abordou a recepção negativa do projeto e reafirmou o compromisso com os fãs.

“Foi um período difícil para todos nós. Muita negatividade e críticas foram direcionadas a ela. Mas não vamos ceder ao ódio. Seguiremos em frente”, declarou Jensen.

O álbum, lançado em 2024, enfrentou dificuldades em termos de recepção da crítica e vendas. Ele foi considerado um dos lançamentos mais fracos da carreira de Perry, atingindo apenas a sexta posição na Billboard 200 e vendendo cerca de 100 mil cópias nos Estados Unidos.

Os singles, produzidos pelo polêmico Dr. Luke, também tiveram um desempenho aquém do esperado, com apenas “Woman’s World” figurando na Billboard Hot 100, na 63ª posição.

Katy Perry: ” The Lifetimes Tour”

Apesar dos desafios com o álbum, a turnê “The Lifetimes Tour” tem mostrado uma resposta positiva do público. Para garantir uma melhor ocupação, os shows foram estrategicamente alocados em arenas ao invés de estádios, o que resultou em uma demanda significativa por ingressos. Em diversas cidades, as vendas superaram as expectativas, levando à adição de datas extras.

“A cereja do bolo está sendo a venda de ingressos. Durante as vendas na Austrália, eu cheguei a chorar de emoção. Eu disse a Katy: ‘isso é o que realmente importa. As pessoas te amam. Elas querem te ver. Esqueça os haters, porque eles apenas tentam te desestabilizar’”, contou Jensen.

Até o momento, a turnê conta com 78 shows confirmados, incluindo apresentações na América do Norte, América do Sul, Europa e Austrália. Um dos momentos mais esperados será o retorno de Katy Perry ao Brasil, onde ela será atração principal do Festival The Town, em São Paulo, no dia 14 de setembro.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas na era “143”, Perry segue com sua base de fãs fiel e um histórico de performances memoráveis. A expectativa é que a turnê ajude a consolidar a nova fase da artista, reafirmando sua presença no cenário pop e celebrando sua conexão com o público.

Resta saber se essa estratégia será suficiente para reverter as críticas e abrir um novo capítulo de sucesso na carreira de Katy Perry.