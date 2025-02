O novo álbum de Drake com referência a Kendrick Lamar

Após ter sido alvo de piadas no Grammy e no Super Bowl, Drake segue sua jornada musical e lança um novo álbum. Intitulado “Some Sexy Songs 4 U”, o projeto marca uma nova colaboração com PartyNextDoor e chega ao público em um momento conturbado para o rapper canadense, que está envolvido em uma disputa legal com a Universal Music Group.

Drake processou a gravadora por difamação e assédio, alegando que a empresa priorizou interesses financeiros em detrimento de seu bem-estar. O epicentro do conflito foi a música “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, que rendeu cinco prêmios no Grammy e dominou o show do intervalo do Super Bowl. Na letra, Lamar faz acusações graves contra Drake, o que gerou grande repercussão.

Apesar da disputa judicial, “Some Sexy Songs 4 U” foi lançado com os créditos da Universal e sua subsidiária Republic Records, além da OVO Sound, gravadora de Drake e PartyNextDoor. A distribuição também envolveu a Santa Anna Label Group, ligada à Sony Music, uma rival da Universal. Nem Drake, que está atualmente em turnê pela Austrália, nem representantes da Universal se manifestaram sobre o lançamento.

O novo álbum traz 21 faixas e uma duração de 74 minutos, misturando rap e R&B, características marcantes do estilo de Drake. Em “Die Trying”, o artista se aventura pelo pop com a participação de Yebba, enquanto “Meet Your Padre” explora influências da música mexicana, com colaboração do cantor Chino Pacas.

A rivalidade com Kendrick Lamar também ganha espaço no álbum, especialmente na faixa “Gimme a Hug”, onde Drake menciona sua batalha no rap e sugere um tom mais leve para os conflitos: “Eliminação de Drake, falsa intimidação / tire um minuto, respire fundo, tenha um pouco de paciência.” A música reforça sua intenção de transformar a disputa em entretenimento, em vez de um embate pessoal.

Este lançamento também reflete a insatisfação de Drake com seu contrato de gravadora. No ano passado, ele lançou faixas gratuitamente no site 100gigs.org, antes de oficializar algumas delas no EP “100 GIGS”. No processo contra a Universal, seus advogados alegam que a gravadora promoveu “Not Like Us” para enfraquecê-lo e ganhar vantagem nas renegociações contratuais deste ano.

PartyNextDoor, parceiro de longa data de Drake, também tem seu brilho no projeto. Conhecido por sucessos como “Work” e “Wild Thoughts”, ele já colaborou diversas vezes com o rapper, assinando produções e composições para álbuns passados. Agora, a dupla se reencontra em um momento crucial para a carreira de Drake, que equilibra sua trajetória musical com uma das disputas mais complexas de sua história profissional.