Lisa atinge o auge de sua carreira na Billboard Hot 100

A rapper Lisa, integrante do BLACKPINK, acaba de alcançar um novo marco em sua carreira solo. Seu mais recente single, “Born Again”, estreou na 69ª posição da Billboard Hot 100, tornando-se sua melhor colocação na parada de singles dos Estados Unidos.

A música, uma parceria com Doja Cat e RAYE, reforça o crescente sucesso da artista tailandesa no cenário musical global.

Essa é a quinta vez que Lisa figura na Billboard Hot 100 com um trabalho solo, sem contar as conquistas ao lado do BLACKPINK. Sua estreia na parada ocorreu em 2021 com “Lalisa”, que alcançou o 84º lugar.

Em seguida, vieram “Money” (90º lugar, 2021), “Rockstar” (70º lugar, 2024) e “New Woman” (97º lugar, 2024). Com isso, Lisa se consolida como a integrante do BLACKPINK com mais músicas solo na parada norte-americana.

“Born Again” faz parte do aguardado álbum “Alter Ego”, que será lançado em 28 de fevereiro. O projeto trará faixas como “Rockstar”, “New Woman” e “Moonlit Floor (Kiss Me)”, cada uma representando um dos cinco alter egos que Lisa apresentará ao longo do álbum: Roxi, Kiki, Vixi, Sunni e Speedi.

Essa identidade múltipla promete explorar diferentes estilos e facetas da cantora, tornando “Alter Ego” um dos lançamentos mais aguardados do ano.

Lisa: Melhor estreia de 2025 no Spotify Global

O impacto de “Born Again” também se refletiu no Spotify Global. O single registrou mais de 6,26 milhões de streams em seu primeiro dia, garantindo a melhor estreia do ano na plataforma. Com isso, Lisa superou o recorde previamente detido por The Weeknd, cuja música “Cry For Me” havia acumulado 5,9 milhões de reproduções em seu lançamento.

A artista assinou contrato com a RCA Records, uma das principais gravadoras dos Estados Unidos, para lançar “Alter Ego”. O álbum conta com colaborações de renomados produtores, incluindo Max Martin, ILYA e Ryan Tedder, prometendo uma sonoridade inovadora e de alto nível.

Com “Born Again”, Lisa continua a expandir seus horizontes e reforçar seu status como uma das artistas de maior impacto da atualidade. Seu novo álbum promete solidificar ainda mais sua presença no mercado global, mantendo-se fiel ao talento e à versatilidade que conquistaram fãs ao redor do mundo.