Yugyeom, do GOT7, anuncia show solo no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs brasileiros de K-pop podem comemorar: Yugyeom, integrante do grupo GOT7, confirmou um show solo no Brasil como parte da turnê mundial “TRUSTY”.

O evento acontecerá no dia 3 de abril, em São Paulo, na casa de shows Terra SP. Esta será a primeira vez que o cantor se apresentará no país com seu trabalho solo.

A notícia foi divulgada oficialmente nesta terça-feira (18), gerando grande expectativa entre os admiradores do artista. Além da performance em solo brasileiro, a etapa latino-americana da turnê também inclui apresentações no México e no Chile. A venda de ingressos começa neste sábado, dia 22 de fevereiro, ao meio-dia, através do site Clube do Ingresso.

Desde que iniciou sua trajetória solo, Yugyeom tem conquistado um espaço de destaque no cenário musical global. Seu álbum mais recente, TRUST ME, lançado em 2024, trouxe hits como Ponytail e Sweet Like, que rapidamente ganharam popularidade nas plataformas de streaming. O disco estreou em 2º lugar no ranking global do iTunes, consolidando sua relevância como artista solo.

A turnê TRUSTY teve início na Ásia e passou pela Austrália antes de chegar às Américas. Nos Estados Unidos, cidades como Nova York, Los Angeles e Toronto já estão confirmadas na agenda do cantor. Agora, a passagem pelo Brasil reforça a importância do público latino-americano para sua carreira.

O repertório do show promete uma mistura de sucessos de sua carreira solo, performances intensas e coreografias elaboradas, elementos que fazem de Yugyeom um dos artistas mais carismáticos do K-pop atual.

Ingressos e experiências exclusivas para os fãs

Os fãs terão a oportunidade de escolher entre diferentes categorias de ingressos, incluindo pacotes especiais com experiências exclusivas. Entre as opções, estão ingressos VVIP e VIP, que oferecem benefícios como acesso ao soundcheck, fotos em grupo e brindes oficiais. Confira os valores abaixo:

VVIP Premium : R$1.050,00 (meia-entrada) | R$1.500,00 (inteira) Inclui: ingresso Pista Premium, foto em grupo (6:1), soundcheck, entrada antecipada, sorteios de pôsteres e lanyards.

: R$1.050,00 (meia-entrada) | R$1.500,00 (inteira) VIP Premium : R$450,00 (meia-entrada) | R$900,00 (inteira) Inclui: ingresso Pista Premium, sorteios de pôsteres e lanyards.

: R$450,00 (meia-entrada) | R$900,00 (inteira) Pista : R$300,00 (meia-entrada) | R$600,00 (inteira)

: R$300,00 (meia-entrada) | R$600,00 (inteira) Camarote 1 : R$300,00 (meia-entrada) | R$600,00 (inteira)

: R$300,00 (meia-entrada) | R$600,00 (inteira) Camarote 2: R$200,00 (meia-entrada) | R$400,00 (inteira)

Os valores estão sujeitos à taxa de conveniência do site de vendas.

De acordo com a legislação brasileira, têm direito à meia-entrada estudantes com carteira de identificação estudantil válida, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, professores das redes pública e municipal e jovens de baixa renda cadastrados no CadÚnico.

Yugyeom: O retorno do GOT7

O anúncio do show solo de Yugyeom vem em um momento especial para os fãs do GOT7. Recentemente, o grupo fez seu aguardado retorno com o álbum Winter Heptagon, lançado em janeiro após três anos de hiato.

Embora os integrantes do grupo estejam seguindo projetos individuais, o GOT7 continua a manter uma base de fãs fiel e engajada. O sucesso de TRUST ME e a nova turnê de Yugyeom demonstram a versatilidade do artista e sua capacidade de brilhar tanto em grupo quanto em carreira solo.

Com a chegada de Yugyeom ao Brasil, os fãs poderão vivenciar um espetáculo único e emocionante. A expectativa é que o show traga momentos inesquecíveis e fortaleça ainda mais a relação do cantor com o público latino-americano.

Agora, resta apenas a contagem regressiva para abril!