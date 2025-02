O que Rihanna disse sobre absolvição de A$AP Rocky

Na última terça-feira (18), Rihanna se pronunciou publicamente após seu marido, o rapper A$AP Rocky, ser declarado inocente em um julgamento relacionado a um caso de agressão com arma de fogo. O artista enfrentava acusações de ter disparado contra o músico A$AP Relli, antigo amigo de infância, durante um desentendimento nas ruas de Los Angeles, em 2021.

A decisão do tribunal trouxe alívio para Rihanna, que expressou sua gratidão através das redes sociais. Em uma publicação nos Stories do Instagram, a cantora de 36 anos escreveu: “A glória pertence a Deus e somente a Deus”. Ela também acrescentou: “Agradecida e humildemente tocada por sua misericórdia”.

Emoção no tribunal

A$AP Rocky, cujo nome verdadeiro é Rakim Mayers, demonstrou forte emoção ao receber o veredicto de inocência no Centro de Justiça Criminal Clara Shortridge Foltz, em Los Angeles. Em sua declaração pública, ele agradeceu efusivamente pela decisão. “Obrigado por salvarem minha vida. Obrigado por tomarem a decisão certa”, declarou.

Durante a coletiva de imprensa, Rocky reforçou sua gratidão: “Tenho que agradecer a Deus primeiro. E realmente quero agradecer ao júri por tomar a decisão certa, sabe? Estou muito grato. Isso é uma loucura. Toda essa experiência tem sido insana nos últimos quatro anos, mas sou grato, de qualquer forma. Sou grato e abençoado por estar aqui como um homem livre falando com vocês.”

Processo e repercussão

Caso fosse considerado culpado, A$AP Rocky poderia enfrentar uma pena de até 24 anos de prisão. No entanto, com a absolvição, ele segue sua vida ao lado de Rihanna, com quem está desde 2020. O casal é pai de dois filhos: RZA, de 2 anos e meio, e Riot, de 18 meses.