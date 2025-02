As inspirações para o novo álbum da Jisoo

Jisoo, integrante do BLACKPINK, compartilhou recentemente que Britney Spears foi uma de suas grandes inspirações para o mini-álbum solo “Amortage”. Em entrevista à Billboard, a cantora revelou que sempre recorre ao icônico videoclipe de “…Baby One More Time” ao se preparar para novos lançamentos.

“Sempre que estou planejando algo solo, me vejo assistindo ao clipe dessa música como referência”, comentou Jisoo. “Adoro essa energia pop e constantemente penso: ‘Quero criar algo com essa mesma vibe’. Esse vídeo se tornou uma grande fonte de inspiração para mim.”

Além de falar sobre sua carreira solo, a artista também abordou os planos do BLACKPINK para o futuro, especialmente em relação à próxima turnê mundial, prevista para 2025.

“No último ano, cada uma de nós focou bastante em projetos individuais, o que nos ajudou a evoluir artisticamente. Agora que estamos juntas novamente, acredito que vamos voltar ainda mais fortes e com uma presença ainda mais impactante”, destacou.

O significado do single ‘Earthquake’ de Jisoo

A cantora e integrante do BLACKPINK, Jisoo, acaba de lançar seu aguardado primeiro mini-álbum solo, intitulado “AMORTAGE”. O projeto chega com o single “Earthquake”, que já acumula impressionantes sete milhões de visualizações no YouTube em menos de 12 horas de lançamento, demonstrando a força do seu poder de atração.

Em entrevista à Billboard, Jisoo compartilhou o impacto pessoal da música: “Essa canção retrata a intensidade de viver o primeiro amor”, disse ela, revelando o significado emocional por trás da faixa. “Quando ouvi pela primeira vez, fiquei imediatamente tomada por esse sentimento maravilhoso, como borboletas no estômago. Foi algo que simplesmente fez sentido.”

O single “Earthquake” não apenas ganhou a aprovação de fãs ao redor do mundo, mas também reflete a conexão de Jisoo com a sua própria jornada artística. “O título faz total sentido, pois transmite essa emoção tão vívida desde o começo”, completou a artista, ressaltando a escolha cuidadosa da música.

Além de sua carreira solo, Jisoo também segue explorando novos horizontes. A cantora, que já conquistou a cena musical global com o BLACKPINK, também é uma das protagonistas do drama coreano “Newtopia”, que pode ser conferido na Prime Video.

O lançamento de “AMORTAGE” marca mais um marco na carreira de Jisoo, que continua a encantar e a surpreender fãs com sua arte multifacetada.