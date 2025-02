Beyoncé quebra recorde e adiciona último show da turnê ‘Cowboy Carter’ em Atlanta

A turnê “Cowboy Carter & The Rodeo Chitlin’ Circuit” de Beyoncé acaba de ganhar uma nova e última data.

Beyoncé anunciou nesta quarta-feira (19) a adição de um quarto show em Atlanta, marcando seu encerramento oficial no estádio Mercedes-Benz.

A apresentação extra, programada para 14 de julho, estabelece um recorde de maior número de performances consecutivas no icônico local, que abriga o time Atlanta Falcons da NFL e possui capacidade para mais de 75 mil espectadores.

O sucesso de “Cowboy Carter” tem sido avassalador. Com ingressos esgotados em diversas cidades, a turnê de 2025 reforça a força de Beyoncé como uma das maiores artistas da atualidade. A inclusão da nova data em Atlanta surge como resposta à alta demanda, transformando a cidade em uma das mais importantes paradas do circuito.

Os fãs que ainda tentam garantir um lugar na histórica apresentação final terão algumas oportunidades antes da venda geral. A pré-venda exclusiva para membros do fã-clube Beyhive começa nesta quarta-feira (19), às 12h (horário do leste dos EUA), e se estende até quinta-feira (20), às 11h. A venda oficial para o público em geral está agendada para sexta-feira (21), ao meio-dia, no horário local.

Beyoncé: Um tour global e grandioso

A turnê “Cowboy Carter” é promovida pela Live Nation e celebra o mais recente álbum de Beyoncé, que conquistou prêmios e aclamação da crítica. Com início previsto para 28 de abril em Inglewood, Califórnia, a série de shows passará por grandes arenas nos Estados Unidos e Europa ao longo do verão de 2025.

Nos Estados Unidos, Beyoncé realizará cinco shows no SoFi Stadium, em Los Angeles, três no Soldier Field, em Chicago, e cinco no MetLife Stadium, em Nova Jersey, antes de seguir para a Europa. No continente europeu, a cantora se apresentará em Londres por seis noites no Tottenham Hotspur Stadium e três no Stade de France, em Paris. Depois, retorna aos EUA para encerrar a turnê em Houston, Washington D.C. e, finalmente, Atlanta.

EUA:

28 de abril – Inglewood, CA @ SoFi Stadium

1 de maio – Inglewood, CA @ SoFi Stadium

4 de maio – Inglewood, CA @ SoFi Stadium

7 de maio – Inglewood, CA @ SoFi Stadium

9 de maio – Inglewood, CA @ SoFi Stadium

15 de maio – Chicago, IL @ Soldier Field

17 de maio – Chicago, IL @ Soldier Field

18 de maio – Chicago, IL @ Soldier Field

22 de maio – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

24 de maio – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

25 de maio – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

28 de maio – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

29 de maio – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

Europa:

5 de junho – Londres, Reino Unido @ Tottenham Hotspur Stadium

7 de junho – Londres, Reino Unido @ Tottenham Hotspur Stadium

10 de junho – Londres, Reino Unido @ Tottenham Hotspur Stadium

12 de junho – Londres, Reino Unido @ Tottenham Hotspur Stadium

14 de junho – Londres, Reino Unido @ Tottenham Hotspur Stadium

16 de junho – Londres, Reino Unido @ Tottenham Hotspur Stadium

19 de junho – Paris, França @ Stade de France

21 de junho – Paris, França @ Stade de France

22 de junho – Paris, França @ Stade de France

Retorno aos EUA:

28 de junho – Houston, TX @ NRG Stadium

29 de junho – Houston, TX @ NRG Stadium

4 de julho – Washington, DC @ Northwest Stadium

7 de julho – Washington, DC @ Northwest Stadium

10 de julho – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium

11 de julho – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium

13 de julho – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium

14 de julho – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium (novo show adicionado)

Com essa adição histórica, Beyoncé reafirma seu impacto global e seu poder como uma das maiores artistas de todos os tempos. Atlanta, prepare-se para um encerramento de turnê inesquecível!