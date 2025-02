Selena Gomez subirá ao palco do Oscar 2025 mesmo sem indicação

Selena Gomez está prestes a brilhar no Oscar 2025, mesmo sem ter sido indicada a nenhuma categoria. A artista, que interpretou Jessi no musical Emilia Pérez, foi confirmada como uma das apresentadoras da cerimônia que acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles.

Sua presença reforça a relevância do longa-metragem na temporada de premiações, além de ser uma grata surpresa para seus fãs.

A ausência de Gomez entre os indicados gerou debates entre críticos e público, já que sua atuação no filme foi reconhecida no Festival de Cannes, onde ela e suas colegas de elenco Karla Sofía Gascón e Zoe Saldaña receberam o prêmio de Melhor Interpretação Feminina. Apesar da não indicação, Selena estará no centro dos holofotes durante a maior noite do cinema mundial.

Presença de Selena Gomez no Oscar 2025

Havia uma grande expectativa de que Selena Gomez pudesse se apresentar no Oscar, especialmente porque duas músicas de Emilia Pérez foram indicadas na categoria de Melhor Canção Original. No entanto, a Academia decidiu suspender as performances ao vivo das canções nomeadas nesta edição, o que deixou fãs e entusiastas desapontados. Ainda assim, sua participação como apresentadora garantiu que ela estivesse presente no evento de forma significativa.

O longa dirigido por Jacques Audiard é o recordista de indicações deste ano, concorrendo em 13 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón) e Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña). Embora Selena Gomez não esteja entre as indicadas, sua presença no evento fortalece a visibilidade do filme e reafirma sua influência no cenário cinematográfico atual.

Além de Selena Gomez, a organização do Oscar divulgou uma lista repleta de estrelas que estarão no palco como apresentadores. Entre os confirmados estão Ben Stiller, Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen e Oprah Winfrey. O grupo se junta aos previamente anunciados Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. e Da’Vine Joy Randolph.

O anfitrião desta edição será Conan O’Brien, que assumirá a responsabilidade de comandar a cerimônia pela primeira vez. A expectativa é de uma noite repleta de emoção, discursos marcantes e momentos memoráveis para o cinema.

Com uma carreira que transita entre a música e a atuação, Selena Gomez continua a demonstrar sua versatilidade e relevância na indústria do entretenimento. Sua participação no Oscar 2025, ainda que sem uma indicação direta, reafirma seu prestígio e promete ser um dos destaques da noite.