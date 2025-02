Blackpink anuncia turnê internacional com shows em 10 cidades

Após o sucesso de álbuns solo de suas integrantes, o Blackpink prova que o poder do grupo ainda é imbatível.

Em 2025, as estrelas do K-pop retornam aos palcos para uma turnê internacional que promete reunir os fãs mais fervorosos ao redor do mundo.

A série de apresentações, intitulada Blackpink World Tour, será uma oportunidade única de ver Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé ao vivo em grandes estádios, com a promessa de shows inesquecíveis e com a energia característica do quarteto.

Com 10 paradas confirmadas, a turnê terá início em Seul, na Coreia do Sul, nos dias 5 e 6 de julho, uma cidade que não poderia faltar no calendário do grupo. Depois disso, Blackpink segue para a América do Norte, onde promete conquistar os palcos de cidades icônicas, como Los Angeles, Nova York, Chicago e Toronto, levando a mágica do K-pop para estádios lotados de fãs.

O grupo começa sua jornada mundial com uma visita à sua cidade natal, Seul. A cidade, palco de sua primeira apresentação da turnê, verá duas apresentações no início de julho, nos dias 5 e 6. Após este evento histórico, o quarteto de ouro do K-pop atravessa os continentes e chega aos Estados Unidos, com shows marcados no SoFi Stadium de Los Angeles, no dia 12 de julho, e no Soldier Field Stadium, em Chicago, no dia 18 de julho.

A turnê faz sua parada também no Rogers Stadium de Toronto, no dia 22 de julho, e no Citi Field de Nova York, no dia 26 de julho, duas das cidades mais emblemáticas da América do Norte.

Logo após, em agosto, a turnê se expande para a Europa, onde Blackpink levará sua energia para Paris, em 2 de agosto, e Milão, em 6 de agosto. O grupo também se apresentará em Barcelona no dia 9 de agosto, e, finalmente, no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 15 de agosto.

O Estádio de Wembley, tradicionalmente um dos maiores palcos da música mundial, será o local perfeito para o encerramento desta fase da turnê, marcando um retorno à Europa com grande estilo.

Essa turnê de 2025 não é apenas mais uma série de apresentações; é um testemunho do sucesso e do impacto global do Blackpink no cenário musical. Desde sua estreia, o grupo conquistou uma legião de fãs por todo o planeta, e a cada novo lançamento, a banda só reforça seu status como um dos maiores fenômenos do K-pop.

Blackpink: O impacto cultural e as expectativas para a turnê de 2025

Com seus álbuns solo e novos lançamentos, as integrantes do Blackpink continuam se destacando individualmente, mas é no palco que elas mostram o poder da união. A turnê será uma vitrine não apenas para seus maiores sucessos coletivos, mas também para as músicas mais recentes que cada uma delas tem apresentado sozinha, como os trabalhos de Rosé e Lisa, que seguem em grande ascensão nas paradas musicais.

O evento promete ser um marco, celebrando o sucesso ininterrupto do Blackpink em um momento crucial de sua carreira. Os fãs, que têm acompanhado de perto as carreiras solo das integrantes, estão ansiosos para ver como o quarteto será capaz de integrar seus projetos individuais à força do coletivo. Para quem ama o K-pop, este é um evento imperdível que mistura inovação, energia e a imbatível química do Blackpink.

Em 2025, a história do Blackpink continua sendo escrita com mais um capítulo de sucesso, e os fãs ao redor do mundo estão prontos para viver essa experiência única.