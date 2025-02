Kendrick Lamar domina as paradas de música após seu show no Super Bowl - (crédito: TMJBrazil)

Kendrick Lamar continua a consolidar seu status como um dos artistas mais influentes da música contemporânea. Após sua impressionante performance no Halftime Show do Super Bowl 2025, o rapper viu seu álbum GNX retornar ao topo da parada Billboard 200, alcançando a marca de 236.000 unidades equivalentes de álbuns.

O feito marca a segunda semana do álbum no primeiro lugar, repetindo o sucesso que alcançou logo após seu lançamento em novembro do ano passado.

Além disso, a performance no evento esportivo de maior audiência mundial também gerou um impulso significativo nas paradas, não apenas para GNX, mas para outros dois de seus álbuns mais aclamados, Damn e Good Kid, MAAD City, que retornaram ao Top 10 da Billboard, um marco histórico para o artista.

Com GNX liderando a parada de álbuns, Lamar também faz história ao colocar três de seus discos no Top 10 da Billboard 200 simultaneamente. Damn subiu do nº 29 para o nº 9, enquanto Good Kid, MAAD City fez o mesmo, saltando do nº 28 para o nº 10. Este é um feito impressionante que coloca Lamar como o primeiro artista de rap a emplacar três álbuns no Top 10 ao mesmo tempo, solidificando sua posição de ícone no gênero e demonstrando a longevidade e a relevância de sua música.

Mas o impacto de Lamar não para por aí. Sua faixa Not Like Us não só voltou ao topo da parada de músicas Hot 100 após uma pausa de 29 semanas, mas também se tornou um fenômeno de streaming e rádio. Com 49 milhões de streams e 20,5 milhões de impressões de rádio, a música solidificou sua liderança, consolidando-se como um dos maiores sucessos da carreira do rapper.

Kendrick Lamar: O Super Bowl como palco de sua ascensão definitiva

A apresentação de Lamar no Super Bowl Halftime Show de 2025, realizado no Caesars Superdome em Nova Orleans, não foi apenas um espetáculo visual, mas também um momento de reafirmação de sua força artística. A performance contou com participações especiais de artistas como SZA, Samuel L. Jackson, Serena Williams e Mustard, todos celebrando o legado de Compton, cidade natal de Lamar, e elevando ainda mais o significado cultural do show. Com um setlist focado em músicas de GNX, como Squabble Up e TV Off, além de alguns clássicos de sua carreira, como DNA., Humble. e All the Stars, Lamar entregou uma performance que não só emocionou os fãs, mas também contribuiu para a ascensão de suas músicas nas paradas.

Essa apresentação segue um ano de vitórias para Lamar, que já havia sido premiado com cinco Grammys, incluindo prêmios de Música do Ano e Gravação do Ano por sua faixa Not Like Us. Esses prêmios, juntamente com o sucesso no Super Bowl, consolidam ainda mais sua reputação como um dos artistas mais importantes da música moderna.

Em um cenário musical onde a inovação é constante e as tendências mudam rapidamente, Kendrick Lamar continua a ser uma força de transformação, dominando as paradas e provando, mais uma vez, que ele é um dos maiores artistas da sua geração. A mistura de sua genialidade musical com performances de impacto e relevância cultural o coloca no topo da indústria, não apenas no hip-hop, mas na música em geral.