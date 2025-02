O que Anitta pensa sobre as barreiras de gênero no reggaeton - (crédito: TMJBrazil)

Consolidada como uma das principais artistas brasileiras no cenário internacional, Anitta relembrou sua trajetória no reggaeton e comentou sobre a presença feminina no gênero durante uma coletiva de imprensa para divulgar seu mais recente lançamento, “Romeo”. A cantora, que se jogou no ritmo latino em 2017 com “Paradinha”, destacou as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam para conquistar espaço em um meio predominantemente masculino.

“Ainda vejo um ambiente muito masculino. Um homem para fazer sucesso precisa de apenas 10% do esforço que uma mulher tem que colocar. Se eu subir no palco da mesma forma que um homem sobe, acabou para mim. Enquanto eles podem simplesmente vestir uma calça jeans e uma camiseta branca, nós precisamos entregar tudo: figurino, dança, vocal, carisma”, afirmou.

Apesar dos desafios, Anitta reconheceu que o cenário tem evoluído nos últimos anos. Artistas como Karol G, Natti Natasha, Fariana e Young Miko vêm se destacando, mostrando que há uma transformação em andamento. “As mulheres estão conquistando um valor muito maior no reggaeton. Ainda não se compara ao espaço que os homens têm, mas fico muito feliz com essa evolução”, acrescentou.

O reggaeton teve um papel fundamental na ascensão de Anitta no mercado internacional. Sucessos como “Downtown”, em parceria com J Balvin, e “Envolver”, que a levou ao topo do Spotify Global, consolidaram seu nome na cena musical latina. Agora, após lançar o álbum “Funk Generation”, a artista tem dado sinais de que seu próximo projeto será fortemente influenciado pelo reggaeton, um pedido frequente de seus fãs.

A dualidade de Anitta no videoclipe de ‘Romeo’

Na primeira semana do ano, Anitta surpreendeu os fãs ao lançar oficialmente “ROMEO”, seu primeiro single de 2025. A faixa, que faz parte de seu próximo projeto musical, foi apresentada previamente durante os shows da turnê “Ensaios da Anitta” e agora está disponível em todas as plataformas digitais.

Referências Clássicas e uma Reflexão Profunda

Em uma imersão no reggaeton, “ROMEO” chegou acompanhada por um videoclipe que explora a dicotomia entre fragilidade e força. Inspirado na obra de William Shakespeare e na icônica adaptação cinematográfica de Baz Luhrmann, Romeu + Julieta (1996), o vídeo traz Anitta interpretando ambas as figuras clássicas para expressar diferentes facetas de sua própria identidade.

Em entrevista coletiva, a cantora abordou a simbologia por trás da produção e sua relação com sua trajetória artística. Segundo Anitta, sua carreira sempre colocou em evidência sua versão “Anitta”, enquanto “Larissa”, seu nome de batismo, muitas vezes ficou em segundo plano.

“Quis mostrar esse equilíbrio entre força e vulnerabilidade. No clipe, a versão Romeu representa essa guerreira que enfrenta desafios, questiona o tratamento desigual dado às mulheres e luta pelo seu espaço. Já a Julieta simboliza um lado mais delicado e sensível, algo que o mundo profissional muitas vezes me fez esquecer que existia em mim”, explicou.

Conexão com o Novo Documentário

O lançamento de “ROMEO” também está alinhado com a estreia de “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, documentário da Netflix que chegará à plataforma no dia 6 de março. No longa, a artista promete apresentar uma versão mais autêntica e pessoal, algo que se tornou uma prioridade para ela após anos de dedicação intensa à carreira.

Durante a coletiva, Anitta reconheceu que a nova fase pode não agradar a todos, mas ressaltou que sua busca pelo autoconhecimento foi essencial. “Quero que as pessoas entendam que ter diferentes facetas não é algo negativo. Hoje, com a internet, muita gente vive uma falsa realidade e cria expectativas irreais sobre a vida. Meu documentário quer justamente desconstruir isso.”