Influencer trans, Maju Garcia fatura alto com vídeos picantes

Reprodução / Internet Maju Garcia é uma das estrelas da Privacy

A influenciadora Maju Garcia é a primeira trans a entrar no ranking de maiores criadoras de conteúdo da Privacy, plataforma +18 semelhante ao OnlyFans. Ela virou notícia no final do ano passado após revelar um flerte do ator Gui Vieira, que na época estava confinado no reality "A Fazenda 16".

Desafiada nas redes sociais, Maju comprovou a polêmica e ganhou muitos assinantes curiosos, incluindo famosos. A chave para mantê-los, segundo ela, é a qualidade e a diversidade de conteúdo.

"O segredo é alimentar o fetiche de todo mundo, sem preconceito ou qualquer amarra", ressalta. "Tenho todo tipo de vídeo na plataforma e o negócio é que faço bem-feito. Tem conteúdo explícito, nu artístico, flagras em público… Também gosto de satisfazer meus assinantes realizando seus desejos pessoais", acrescenta.

Maju conta que muitos assinantes têm curiosidade para saber como é sua intimidade, incluindo famosos como jogadores, cantores, humorista e até dois ex-BBBs. Para ela, a diversidade é a chave do negócio, que vem rendendo uma média de R$ 120 mil por mês.

"Já faço conteúdo há cinco anos, já deu para entender o que as pessoas querem ver. Tenho o molho, entende? Muito gente quer saber como é o sexo com uma mulher trans, mas tem vergonha de falar, de revelar o desejo. Lá eu mostro tudo em alta definição e procuro variar, gravo com homens, mulheres e trans".

Maju Garcia começou a criar conteúdo para as plataformas +18 em 2019 e conseguiu faturar seu primeiro milhão em 2022. Com milhares de assinantes pagantes, ela se orgulha de não usar ninguém como assistente.

"São muitas mensagens todos os dias e procuro dar uma atenção especial e exclusiva. Não é nada robótico. Foi assim que descobri que tem ator da Globo comprando meu conteúdo, jogador de futebol, cantor que muita gente gosta… Tem até um apresentador bem famoso que está lá desde o início. Faço questão de não revelar as identidades, o que se faz no site, fica no site (risos)", brinca.