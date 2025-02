A lista completa de faixas de ‘Mayhem’ de Lady Gaga

Lady Gaga divulgou oficialmente, nesta terça-feira (18), a lista de músicas de seu aguardado sétimo álbum de estúdio, intitulado “Mayhem”, com lançamento marcado para o dia 7 de março. Com 14 faixas no total, o projeto já vem gerando grande expectativa entre os fãs devido à promessa da artista de entregar um trabalho ousado e fora dos padrões.

Entre as canções do novo álbum, destacam-se as já lançadas “Die With A Smile”, com participação de Bruno Mars, “Disease” e “Abracadabra”. Além disso, Gaga contará com a colaboração do produtor francês Gesaffelstein na faixa “Killah”, reforçando a proposta experimental do disco.

Em entrevistas recentes, a cantora descreveu o álbum como um “caos total” que rompe com muitas convenções da indústria musical. Segundo Gaga, a produção teve forte influência de seu noivo, Michael Polansky, que colaborou em diversas faixas.

Tracklist de “Mayhem”:

“Disease” “Abracadabra” “Garden of Eden” “Perfect Celebrity” “Vanish Into You” “Killah” (feat. Gesaffelstein) “Zombieboy” “LoveDrug” “How Bad Do U Want Me” “Don’t Call Tonight” “Shadow Of A Man” “The Beast” “Blade of Grass” “Die With A Smile” (feat. Bruno Mars)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

Como Lady Gaga escreveu ‘Born This Way’ em dez minutos

Na mais recente edição do programa “Hot Ones”, apresentado por Sean Evans, Lady Gaga compartilhou detalhes inusitados sobre a composição de um de seus maiores sucessos, “Born This Way”. Durante a conversa, a artista de 38 anos relembrou um comentário que fez no passado sobre a rapidez com que escreveu a canção icônica de 2011.

Evans mencionou que Gaga certa vez comparou a criação de “Born This Way” a um processo quase divino, afirmando que a compôs em apenas “10 minutos”. Surpresa com a lembrança, a cantora reagiu com humor: “Meu Deus, eu disse isso?”. No entanto, ela confirmou que a composição realmente aconteceu de forma incrivelmente rápida. “Muitas das minhas músicas surgem dessa forma. Eu as escuto e simplesmente preciso segui-las”, explicou.

O sucesso da canção foi imediato, conquistando seis certificações de platina e alcançando o topo da Billboard Hot 100. Além disso, tornou-se um dos singles mais vendidos da história do iTunes, superando um milhão de downloads nos primeiros cinco dias após o lançamento, conforme dados divulgados pela MTV News.

Durante a entrevista, Gaga também refletiu sobre a importância de um bom refrão em suas composições, reforçando sua filosofia musical: “Sem um bom refrão, quem realmente se importa?”. Para ela, a validação final vem do público: “Você nunca sabe realmente se algo é bom até que as pessoas lhe digam”.