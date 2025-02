Justin Bieber faz surpresa para Hailey após rumores de separação

Nos últimos meses, os rumores sobre uma suposta crise no casamento de Justin e Hailey Bieber ganharam força na internet, gerando especulações entre fãs e tabloides.

No entanto, o cantor decidiu acabar com os boatos ao fazer uma homenagem pública à esposa, reafirmando a solidez da relação e celebrando uma nova conquista profissional de Hailey.

No Instagram, Justin compartilhou um carrossel de três imagens: uma de dois pássaros e outras duas do casal. Na legenda, o artista escreveu:

“Parabéns, amor, por sua linda pop-up da Rhode (os pássaros são fusões encapuzadas feitas por Rory Kramer)”. A publicação rapidamente gerou grande engajamento, com fãs comemorando a declaração e destacando o apoio do cantor à esposa.

Rhode, a marca de beleza fundada por Hailey Bieber, tem se consolidado como uma referência no setor. A abertura de uma pop-up store, que motivou a homenagem de Justin, é mais um passo na expansão da empresa. A iniciativa reforça o impacto da marca no mercado e a crescente influência de Hailey no universo da beleza.

Enquanto isso, Rory Kramer, fotógrafo e amigo próximo do casal, foi mencionado na publicação devido à imagem dos pássaros. Kramer já trabalhou com Justin em diversos projetos, incluindo videoclipes como “Stuck With U”, parceria com Ariana Grande, e “Monster”, colaboração com Shawn Mendes.

Justin Bieber: Relacionamento sólido e novos rumores

Justin e Hailey oficializaram sua união em 2018, poucos meses após retomarem o relacionamento. O casamento civil aconteceu no mesmo ano, e a cerimônia religiosa, reservada a familiares e amigos íntimos, foi realizada em 2019. Desde então, os dois têm sido alvo constante de rumores, que vão desde crises conjugais até possíveis separações.

Contudo, as frequentes declarações de amor e companheirismo entre eles mostram um casal sólido e alinhado. Justin, inclusive, já abordou publicamente sua admiração por Hailey em diversas ocasiões, reforçando a importância do apoio mútuo em sua jornada pessoal e profissional.

Nos últimos anos, Justin tem mantido um perfil mais discreto, afastando-se dos holofotes para focar em sua saúde mental e vida pessoal. Após encerrar a “Justice World Tour” em setembro de 2022, o cantor optou por reduzir suas aparições públicas e se dedicar à família.

Entretanto, os fãs especulam que um retorno aos palcos pode estar próximo. O site Puck News divulgou recentemente que o astro já estaria trabalhando em um novo álbum, com planos de uma turnê mundial. Até o momento, Bieber não fez um anúncio oficial, mas sua movimentação nos bastidores tem alimentado a expectativa de que novidades musicais estejam a caminho.

A homenagem de Justin Bieber a Hailey não apenas reitera a força do relacionamento, mas também evidencia o apoio incondicional entre eles. Em meio a especulações, o casal continua demonstrando que o amor e o companheirismo prevalecem, enquanto ambos seguem trilhando caminhos de sucesso em suas respectivas carreiras. Seja no universo da música ou da beleza, os Biebers seguem firmes e conquistando novos espaços.