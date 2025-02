A situação difícil que Mari Fernandez passou na carreira

A cantora Mari Fernandez abriu o coração durante sua participação no podcast “Tem Base”, onde compartilhou desafios enfrentados em sua trajetória musical. A artista revelou que, em determinado momento, foi desencorajada por pessoas próximas a tornar público seu relacionamento, sob a justificativa de que isso poderia prejudicar sua carreira.

“Uma das coisas mais difíceis para mim foi a fase de assumir meu relacionamento. Muitas pessoas me diziam que isso iria acabar com minha carreira”, relatou a sertaneja. No entanto, ao refletir sobre sua experiência, Mari afirmou que tomou a decisão certa e que isso, na realidade, trouxe ainda mais força para sua conexão com os fãs.

Desde o segundo semestre de 2024, Mari namora a influenciadora Júlia Ribeiro. Antes disso, no fim de 2023, a cantora já havia tornado pública sua bissexualidade. Para ela, o apoio de seus admiradores foi fundamental nesse processo. “Hoje, depois de ter passado por tudo isso, entendo que não era verdade. Meu relacionamento só fortaleceu minha carreira com os meus fãs. Quem realmente te acompanha já te admira e quer conhecer a pessoa que você é além do palco, além da música”, afirmou.

Reflexão Sobre as Redes Sociais e o Bem-Estar Mental

Durante a entrevista, Mari também fez críticas ao que considera uma realidade muitas vezes ilusória nas redes sociais. Segundo a cantora, há muitas pessoas que mostram uma vida aparentemente perfeita na internet, mas que, nos bastidores, enfrentam problemas emocionais como depressão e ansiedade.

“Vejo muita gente que vive uma vida nas redes sociais e, por trás disso, está lidando com depressão, ansiedade, infelicidade. Houve um momento em que percebi que eu mesma não estava feliz com minha carreira e precisei fazer mudanças”, desabafou.