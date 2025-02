Chappell Roan se apresentará em evento de Elton John

De acordo com a Variety, a ascendente Chappell Roan conquistou não apenas um público fiel, mas também um admirador ilustre: Elton John.

O lendário cantor britânico, reconhecido por seu olhar atento para novos talentos, foi um dos primeiros a notar o potencial da artista, ainda antes do lançamento de seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, em 2023.

Desde então, a relação entre Roan e John se fortaleceu. Segundo David Furnish, marido do astro e presidente da Elton John AIDS Foundation (EJAF), a cantora tornou-se uma “querida amiga” do casal.

“Ele acompanha sua trajetória de perto e admira muito o que ela tem feito musicalmente”, afirmou Furnish.

A conexão foi reforçada em setembro, quando John e Furnish prestigiaram um show de Roan no O2 Academy Brixton, em Londres. “Foi um verdadeiro retorno para Elton, que não visitava Brixton desde 1968”, revelou Furnish.

“Saímos de lá impressionados com a energia dela no palco. Ela tem apenas um álbum e, mesmo assim, cada música foi acompanhada pelo público com entusiasmo. Foi uma performance espetacular.”

Diante dessa admiração, não foi surpresa quando Roan recebeu o convite para se apresentar na Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, evento anual beneficente realizado durante a noite do Oscar. Em sua 33ª edição, a festa acontecerá no West Hollywood Park, no dia 2 de março, e contará com co-apresentadores de peso, como Jean Smart, Sheryl Lee Ralph, Neil Patrick Harris e David Burtka. Desde sua criação, a iniciativa arrecadou quase US$ 115 milhões para a luta contra a AIDS.

“Chappell entende a importância do trabalho da fundação e se alinha com nossos valores e objetivos”, explicou Furnish. “Nosso compromisso é continuar combatendo a epidemia e garantir que ninguém seja deixado para trás.”

Chappell Roan e Elton John no Oscar

Elton John estará presente na cerimônia do Oscar antes de se juntar à festa. O cantor concorre a Melhor Canção Original com Never Too Late, do documentário da Disney+ sobre sua carreira. A faixa foi composta em parceria com Brandi Carlile, Bernie Taupin e Andrew Watt.

Caso vença, repetirá o feito de 2020, quando levou para casa a estatueta por (I’m Gonna) Love Me Again, do filme Rocketman. Assim como na ocasião, John planeja deixar o Dolby Theatre imediatamente após a premiação para participar do evento beneficente.

Quanto à possibilidade de um dueto entre John e Roan durante a festa, Furnish manteve o mistério: “Eles ainda estão conversando sobre isso, então veremos o que acontece.”

A Elton John AIDS Foundation, criada em 1992, já arrecadou mais de US$ 600 milhões para combater a doença ao redor do mundo. Furnish destacou a importância de manter o ritmo dos avanços conquistados. “Precisamos garantir que não haja retrocesso”, afirmou.

Ele também ressaltou o impacto positivo do trabalho filantrópico, citando uma visita à África do Sul ao lado de políticos norte-americanos de ambos os partidos. “Todos, independentemente de afiliação política, reconheceram os avanços que conseguimos. Esses investimentos fazem a diferença.”

Com um evento prestigiado e o respaldo de um dos maiores nomes da música, Chappell Roan se prepara para um momento marcante em sua carreira, consolidando-se como uma das grandes apostas da indústria musical.