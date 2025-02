BLACKPINK deixa o Brasil de fora da nova turnê

Os fãs brasileiros do BLACKPINK receberam uma notícia agridoce nos últimos dias. O grupo de K-Pop anunciou oficialmente as primeiras datas de sua nova turnê mundial, mas o Brasil, assim como outros países da América Latina, ficou de fora da agenda inicial. No entanto, ainda há esperança de que o quarteto pise em solo brasileiro.

O teaser divulgado pelo grupo no YouTube apresenta uma lista de cidades confirmadas para os primeiros shows e finaliza com a frase “e mais”, sugerindo que novas datas e locais podem ser adicionados posteriormente. A turnê terá início em julho, com uma apresentação em Goyang, na Coreia do Sul, e passará pelos Estados Unidos e Europa ao longo do mesmo mês. Além disso, um show está programado para Tóquio, no Japão, em janeiro de 2026.

Curiosamente, a capital da Coreia do Sul, Seul, também não está na programação divulgada até agora. Isso sugere que ainda existem espaços em aberto na agenda e que mais datas devem ser confirmadas no futuro.

Outro detalhe que fortalece a esperança dos fãs brasileiros é que, quando a YG Entertainment anunciou o retorno do BLACKPINK com uma nova turnê, o teaser incluía a frase “elas estão de volta” em português. Para muitos, essa foi uma pista clara de que o Brasil está nos planos da produtora.

A “BLACKPINK 2025 World Tour” será realizada em grandes estádios e contará com a direção criativa de Alexandre Moors, renomado diretor francês que já colaborou com grandes nomes da música como Beyoncé, Christina Aguilera, Miley Cyrus e Adele.

Entre seus trabalhos mais notáveis estão a direção de arte da “On The Run Tour”, de Beyoncé e Jay-Z, e da “Mrs. Carter World Tour”, de Beyoncé.

A turnê anterior do grupo, “Born Pink World Tour”, contou com 66 shows ao redor do mundo. Desta vez, apenas dez apresentações foram confirmadas até o momento, indicando que novas datas serão adicionadas com o tempo.

O BLACKPINK finalmente virá ao Brasil?

Até hoje, o BLACKPINK nunca realizou um show no Brasil, apesar da enorme base de fãs que possui no país. O grupo já demonstrou reconhecimento pelo carinho dos BLINKs brasileiros em diversas ocasiões, o que reforça a esperança de que o Brasil possa ser incluído na turnê em um futuro próximo.

A falta de shows na América Latina na agenda inicial não significa necessariamente uma exclusão definitiva. Como as datas ainda estão sendo reveladas aos poucos, há boas chances de que o grupo inclua cidades latino-americanas, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são mercados importantes para turnês internacionais.

Por enquanto, os fãs brasileiros precisarão aguardar por novidades e torcer para que o BLACKPINK inclua o país na segunda leva de shows anunciados. Com o histórico de sucesso do grupo e a força do fandom nacional, as expectativas seguem altas para que essa aguardada visita finalmente aconteça.