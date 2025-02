Tudo sobre ‘Farra’, o novo EP de Juliette

A cantora Juliette promete embalar o Carnaval com muita música boa! Nesta quinta-feira (20), a artista lança o EP Farra, a segunda etapa de seu projeto musical, que será finalizado em abril com um álbum completo. Após o clima sensual e romântico de Esquenta, sua nova fase traz batidas envolventes, letras ousadas e colaborações de peso que garantem uma mistura contagiante de ritmos.

O EP chega com duas faixas inéditas: Me Pega, uma parceria com as bandas Àttooxxá e Psirico, e Eu Vou Aí, um dueto vibrante com Henry Freitas. Ambas já estão disponíveis nas plataformas digitais.

“A ideia é não deixar ninguém parado”

Juliette expressa entusiasmo com o novo trabalho, destacando a energia e a autenticidade do EP. “Esse projeto tem muito da minha essência. Eu me senti extremamente à vontade durante a criação, estava empolgada nos dias de estúdio e tudo fluiu naturalmente. A ideia foi misturar ritmos e reunir um time de talentos do Nordeste para fazer o público dançar no Carnaval”, declara.

O tempero baiano de Me Pega

Abrindo o EP, Me Pega traz uma atmosfera sedutora, com versos que expressam desejos incontroláveis. A influência baiana de Àttooxxá e Psirico adiciona um toque especial à sonoridade vibrante da faixa.

“Então vem Vem pra cá Vê se não demora Eu tô querendo te provar”

O vocalista do Psirico, Márcio Victor, também comentou sobre a colaboração. “O público pode esperar um pagodão com a cara do Brasil. A mistura de influências e a potência do Nordeste vão fazer todo mundo dançar esse hit.”

Swing envolvente e provocações

Com um toque provocativo e melodia contagiante, Me Pega promete embalar muitos foliões. RDD, do Àttooxxá, define a faixa como “a trilha sonora perfeita para o verão e o Carnaval, trazendo aquela energia de desejo e conquista.”

O poder da conquista em Eu Vou Aí

Já Eu Vou Aí exala empoderamento e atitude. A música apresenta uma personagem destemida, determinada a tomar a iniciativa no romance. O dueto com Henry Freitas combina o forró moderno com uma pegada pop irresistível.

“Tu gosta Tá na tua cara Se você não vem aqui Eu vou aí”

Para Henry Freitas, a música retrata um jogo de sedução familiar a muitos ouvintes. “É aquela história do romance em que um dos dois finge que não quer, mas quando se encontra, não resiste.”

Uma jornada musical em dois EPs

Com Esquenta e agora Farra, Juliette traça a trajetória de uma festa inesquecível, desde o flerte inicial até o ápice da diversão. Enquanto as faixas anteriores trouxeram um toque de romance, as novas canções elevam a animação, preparando o público para momentos intensos de dança e curtição.