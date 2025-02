O que se sabe sobre a continuação de ‘Telephone’ de Lady Gaga

Após quase 16 anos desde que Lady Gaga e Beyoncé protagonizaram uma fuga cinematográfica no icônico clipe de “Telephone”, a aguardada continuação da história finalmente foi confirmada. Durante sua participação no popular segmento de teste do detector de mentiras da revista Vanity Fair, Gaga foi questionada sobre a possibilidade de uma segunda parte para o hit de 2010. Sem hesitar, a cantora respondeu com um direto “sim”, embora tenha admitido que ainda não sabe quando o lançamento acontecerá.

Sobre a participação de Beyoncé na nova fase do projeto, Gaga manteve o suspense e respondeu com um misterioso “talvez”. Essa incerteza tem gerado grande expectativa entre os fãs, que especulam se a colaboração entre as duas artistas voltará a se repetir.

Os rumores de uma continuação ganharam força quando, durante o Super Bowl de 2024, Beyoncé divulgou o primeiro teaser de Cowboy Carter. No vídeo, a artista aparece dirigindo um táxi através de uma paisagem desértica, o que levou os fãs a traçarem paralelos com a estética de Telephone, onde Gaga e Beyoncé fogem em um caminhão vermelho e amarelo batizado de “p—- wagon”.

A lista completa de faixas de ‘Mayhem’ de Lady Gaga

Lady Gaga divulgou oficialmente, nesta terça-feira (18), a lista de músicas de seu aguardado sétimo álbum de estúdio, intitulado “Mayhem”, com lançamento marcado para o dia 7 de março. Com 14 faixas no total, o projeto já vem gerando grande expectativa entre os fãs devido à promessa da artista de entregar um trabalho ousado e fora dos padrões.

Entre as canções do novo álbum, destacam-se as já lançadas “Die With A Smile”, com participação de Bruno Mars, “Disease” e “Abracadabra”. Além disso, Gaga contará com a colaboração do produtor francês Gesaffelstein na faixa “Killah”, reforçando a proposta experimental do disco.

Em entrevistas recentes, a cantora descreveu o álbum como um “caos total” que rompe com muitas convenções da indústria musical. Segundo Gaga, a produção teve forte influência de seu noivo, Michael Polansky, que colaborou em diversas faixas.

Tracklist de “Mayhem”: