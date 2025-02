A parceria de Luísa Sonza e Emilia em ‘Bunda’

A cantora argentina Emilia e a estrela brasileira Luísa Sonza acabam de lançar “Bunda”, uma colaboração vibrante que mistura funk brasileiro, reggaeton e elementos do pop electro-latino. A faixa chegou acompanhada de um videoclipe eletrizante, que promete conquistar as pistas e as plataformas digitais.

Com uma batida contagiante e uma letra provocante, “Bunda” celebra a liberdade de expressão e a confiança corporal, incentivando os ouvintes a se soltarem sem medo. A música destaca o estilo ousado de ambas as artistas, conhecidas por suas abordagens inovadoras dentro da cena musical latina e pop.

Colaboração de peso

Emilia, que já dividiu o microfone com nomes como TINI e Los Ángeles Azules, continua sua ascensão internacional com essa parceria marcante ao lado de Luísa Sonza. A brasileira, por sua vez, reforça sua presença global ao colaborar com uma das maiores promessas do pop latino atual.

Visual impactante

O videoclipe de “Bunda” traz uma estética vibrante e sensual, combinando cenários exuberantes com coreografias envolventes. A produção exalta o empoderamento feminino e a celebração da diversidade, elementos que se tornaram característicos no trabalho de ambas as artistas.

Com essa fusão de ritmos e estilos, Emilia e Luísa Sonza reafirmam seu domínio sobre a música pop contemporânea e prometem fazer de “Bunda” um hit inesquecível.

O clipe e a faixa já estão disponíveis nas principais plataformas.