Avril Lavigne pode ser uma das atrações do The Town 2025 - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs brasileiros de Avril Lavigne podem ter motivos para comemorar.

A cantora, conhecida por sucessos como Complicated e Sk8er Boi, estaria sendo cotada para se apresentar na edição de 2025 do The Town, festival que acontece em setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópole.

Caso a participação de Avril Lavigne seja confirmada, ela se juntará a um lineup que já conta com diversos nomes do rock.

O festival reservou um dia inteiro para celebrar o gênero, com atrações como Green Day, Bruce Dickinson, Iggy Pop, Sex Pistols feat. Frank Carter, Pitty, Capital Inicial, CPM 22 e Supla & Inocentes. Essas apresentações estão programadas para o dia 7 de setembro.

O The Town, criado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, terá sua segunda edição nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025. Com um grande apelo entre os fãs de música, a primeira edição do evento foi um sucesso, e a organização já anunciou melhorias na infraestrutura, incluindo mudanças no posicionamento dos palcos para otimizar a experiência do público.

Avril Lavigne e sua conexão com o Brasil

A última visita de Avril Lavigne ao Brasil aconteceu em 2022, quando ela se apresentou no Rock in Rio e também realizou um show solo no Espaço Unimed, em São Paulo. A cantora tem uma base de fãs fiel no país, e sua possível participação no The Town reforça a relação próxima com o público brasileiro.

Além do rock, o The Town 2025 também contará com grandes estrelas do pop. Nomes como Mariah Carey, Katy Perry, Camila Cabello, Jessie J e Ivete Sangalo já foram confirmados. A primeira leva de ingressos, chamada The Town Card, esgotou em apenas quatro horas, demonstrando a enorme expectativa para o evento.

Com a especulação sobre Avril Lavigne ganhando força, os fãs aguardam ansiosamente a confirmação oficial por parte do festival. Se confirmada, a cantora promete ser um dos grandes destaques da edição, trazendo sua energia e sucessos inesquecíveis para o palco do The Town.