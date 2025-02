Oruam teve que pagar R$ 60 mil para deixar a prisão

O rapper Oruam enfrenta um momento delicado após ser detido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (20/02).

O cantor foi autuado em flagrante sob a acusação de “direção perigosa” e, para deixar a 16ª Delegacia de Polícia, precisará desembolsar um alto valor de fiança: 40 salários mínimos, o equivalente a pouco mais de R$ 60 mil.

A prisão ocorreu após Oruam tentar fugir de uma blitz na praia da Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste do Rio. Segundo informações do portal G1, o artista realizou uma manobra arriscada, conhecida como “cavalo de pau”, e seguiu pela contramão na Avenida Lúcio Costa ao perceber a presença da fiscalização. A ação levou à sua interceptação e posterior condução à delegacia.

A notícia da prisão do rapper mobilizou amigos e fãs, e um dos primeiros a se manifestar foi o também rapper Orochi. O artista compareceu à delegacia para entender a situação de Oruam e demonstrou solidariedade ao amigo.

“Vim entender a situação, ver como ele está e ajudar no que for possível”, declarou Orochi à equipe do portal LeoDias. Questionado sobre a possibilidade de auxiliar financeiramente no pagamento da fiança, ele confirmou: “Com certeza, vamos ajudar da maneira que for necessária”.

Oruam: Pronunciamento da equipe

Diante da repercussão do caso, a equipe de Oruam utilizou as redes sociais do cantor para tranquilizar os fãs. Em nota publicada nos stories do Instagram, a assessoria garantiu que o rapper está bem e pediu para que os seguidores evitem questionamentos sobre o ocorrido.

“Mauro (nome de batismo do cantor) está bem, tropa. Agradecemos a preocupação, mas pedimos que evitem mandar mensagens perguntando o que houve. Estamos focados em resolver a situação da melhor forma possível”, informou a equipe.

Pouco depois do pronunciamento oficial, a influenciadora digital Fernanda Valença, noiva de Oruam, chegou à delegacia para acompanhar os trâmites de liberação do cantor. Ainda não há informações sobre quando o pagamento da fiança será efetuado e qual o prazo previsto para a saída de Oruam da detenção.

A prisão do rapper gerou grande repercussão entre fãs e admiradores do seu trabalho, especialmente pelo fato de Oruam ser um dos nomes de destaque na cena do rap nacional. Com indícações em premiações internacionais e um histórico de sucesso, o artista acumula milhões de ouvintes em plataformas de streaming e é seguido por uma legião de fãs fieis.

Ainda assim, o episódio levanta debates sobre segurança no trânsito e a postura de figuras públicas perante as leis. Oruam não se pronunciou pessoalmente sobre o caso até o momento, mas a expectativa é que ele faça uma declaração assim que deixar a delegacia.