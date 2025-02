Os bastidores ‘estressantes’ do novo álbum de Tate McRae

A cantora e compositora Tate McRae deu um passo decisivo em sua carreira com o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, So Close to What, previsto para sexta-feira. Para celebrar a nova era musical, McRae se uniu ao Spotify para uma festa de audição íntima no The Living Room, em Los Angeles. O evento reuniu 40 fãs sortudos, que tiveram a oportunidade de ouvir o álbum pela primeira vez em um ambiente exclusivo e cheio de energia.

Desde os primeiros acordes, o clima na sala foi eletrizante. Os fãs não conseguiram ficar parados, dançando e pulando ao som das novas faixas, que mostram uma evolução marcante na carreira da artista. McRae apresentou um projeto que mescla vulnerabilidade e alta energia, consolidando-se como uma das vozes mais dinâmicas da música pop atual. As informações são da Billboard US.

Além da audição, o evento contou com uma sessão de perguntas e respostas conduzida pelo melhor amigo de McRae, o influenciador digital Jake Shane. A dupla compartilhou momentos descontraídos, repletos de piadas internas e entusiasmo pelo novo trabalho. Shane não escondeu sua empolgação, especialmente com a faixa “Signs”, que descreveu como “tão boa!” antes de ser tocada. McRae complementou: “É uma música pop divertida e sarcástica. Mal posso esperar para que todos ouçam.” A reação do público foi imediata, com todos se movendo ao ritmo contagiante da música.

O álbum So Close to What traz uma variedade de estilos e emoções. Destaques como “Revolving Door” e “Bloodonmyhands” (em colaboração com Flo Milli) conquistaram o público com suas batidas pulsantes e energia vibrante. Já “Purple Lace Bra” e “Nostalgia” trouxeram um tom introspectivo, explorando temas pessoais e emocionais. McRae revelou que o título do álbum reflete sua jornada ao completar 21 anos, lidando com as expectativas da mídia e a transição para a vida adulta.

A artista também abordou o vazamento de parte do álbum antes do lançamento, algo que ela descreveu como “uma chatice do caralho”. Para superar o contratempo, McRae voltou ao estúdio e compôs novas faixas, incluindo a colaboração com Flo Milli e “Like I Do”. Ela ainda compartilhou detalhes sobre seu processo criativo, destacando o papel de seu alter ego, Tatiana, na composição de músicas como “Sports Car”.

Outro momento especial foi a revelação de “I Know Love”, uma colaboração com seu namorado, The Kid Laroi. McRae brincou sobre a experiência de compor ao lado dele, descrevendo-a como “engraçada e um pouco estressante”, mas enriquecedora ao ver o processo criativo do parceiro.

A noite terminou com “Nostalgia”, uma faixa emocionalmente carregada que deixou um impacto duradouro nos ouvintes. O evento confirmou que So Close to What marca um novo capítulo na carreira de McRae, com músicas que prometem conquistar fãs e críticos.