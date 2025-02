Luiza Ambiel grava conteúdo adulto com ex de Andressa Urach - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Poucas semanas após o término com Andressa Urach, Cassiano França, também conhecido como Kylian Cria, gravou um vídeo adulto com Luiza Ambiel. A ex-Banheira do Gugu compartilhou prévias do conteúdo nas redes sociais e insinuou o tom da gravação ao escrever: "Ele entrou pela porta dos fundos".

Andressa não deixou barato e detonou Ambiel. A modelo e criadora de conteúdo adulto criticou a atitude da ex-assistente de palco: "Gente, a velha da banheira, para ganhar dinheiro no pornô, precisa pegar meu ex pra sair nos sites. Cara, eu tenho que rir, né? Essas velhas, todas pegam os meus ex. Todas. Querem vender no pornô, e pegam os meus ex. Mamãe escolhe os boy gatos, né? Fazer o quê? Os bonitos vão lá, comparecem, aí a mamãe larga e elas vão lá pegar os boys pra ganhar hypezinho. Aí tem todos os sites nas costas da mamãe, porque a nota não é nem delas, tipo assim, fulana e tal. Tá lá com o ex da Andressa Furac. A mamãe está em todas, até na nota que os outros tão trepando. Mamãe é fod*, né? Fala sério. A mamãe tá nas notas dos outros, trepando", disparou.

Cassiano, por sua vez, não se incomodou com a polêmica e fez questão de alfinetar. "Com ela mesmo, a musa do banheirão do Gugu, e vocês vão ter que descobrir por que ela me apelidou de máquina hahaha, já sabem", provocou o rapaz.