Lady Gaga: “Não Havia Dívida com o Brasil”, diz produtor

O aguardado show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, marcado para o dia 3 de maio, tem gerado grande expectativa entre os fãs.

Desde o cancelamento de sua performance no Rock in Rio em 2017, a cantora não retornou ao Brasil, o que levou muitos a especularem sobre uma “dívida” da artista com o público brasileiro. No entanto, Luiz Oscar Niemeyer, CEO da Bonus Track, produtora responsável pelo evento, fez questão de refutar essa ideia.

Em entrevista recente, Niemeyer rebateu a noção de que Gaga tivesse alguma obrigação pendente com os brasileiros.

“Você está sendo injusta ao dizer que ela tinha uma dívida. Ela não tinha dívida nenhuma. Ela teve um problema de saúde e não pôde vir. Não é justo insistir nesse tema, porque é uma fatalidade que poderia acontecer com qualquer um, inclusive com você. Então isso não é justo”, declarou o produtor.

O cancelamento do show no Rock in Rio 2017 ocorreu devido à fibromialgia, condição que causa dores crônicas no corpo. A decisão de não viajar ao Brasil foi tomada por recomendação médica, e na época, a cantora expressou sua frustração e tristeza pelo ocorrido. A banda Maroon 5 foi chamada às pressas para substituí-la no evento.

A ausência prolongada de Lady Gaga do Brasil sempre gerou debates entre seus fãs, especialmente porque a artista nunca havia anunciado um novo show no país desde o cancelamento. Agora, oito anos depois, Gaga se pronuncia oficialmente sobre o episódio e demonstra sua gratidão pela paciência e compreensão do público brasileiro.

Em uma postagem recente no Instagram, a cantora relembrou aquele momento difícil de sua carreira e reforçou seu compromisso com os fãs: “Estou morrendo de vontade de me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando precisei cancelar porque fui hospitalizada. O fato de vocês entenderem que eu precisava desse tempo para me recuperar significou o mundo para mim. Agora estou de volta, me sentindo melhor do que nunca, e estou trabalhando muito para garantir que esse show seja inesquecível”.

Lady Gaga: Um show histórico à vista

Com um histórico de performances marcantes, Lady Gaga promete entregar um espetáculo memorável em Copacabana. O evento gratuito faz parte de uma iniciativa especial e deve atrair milhares de fãs de todo o país para a famosa praia do Rio de Janeiro. A expectativa é que o show seja um dos maiores já realizados na cidade, consolidando ainda mais a relação entre Gaga e seu público brasileiro.

Independentemente das polêmicas passadas, o que importa agora é que Lady Gaga finalmente cumprirá sua promessa de cantar para os brasileiros. E, se depender dela, a espera terá valido a pena.