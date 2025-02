A parceria inesperada entre Selena Gomez e Gracie Abrams

Selena Gomez e Gracie Abrams unem forças para dar voz aos desafios de se desapegar de um amor no novo single “Call Me When You Break Up”. A faixa, que mergulha na complexidade emocional de relacionamentos que insistem em não acabar de vez, fará parte do próximo álbum de Gomez em parceria com Benny Blanco, intitulado I Said I Love You First, previsto para lançamento em 21 de março.

A música é um retrato honesto de quem se encontra preso em padrões destrutivos, esperando por alguém que só aparece quando tudo já deu errado. Curiosamente, o lançamento acontece em um momento significativo para Gomez, que está noiva de Blanco, trazendo uma perspectiva otimista de que o amor pode, sim, encontrar um novo rumo.

Desde os primeiros acordes, “Call Me When You Break Up” estabelece uma atmosfera íntima, com Gomez e Abrams assumindo o papel de quem deixa uma mensagem de voz carregada de sentimentos contraditórios. “Me ligue quando terminar, até encontrar alguém de quem queira um novo sobrenome. Eu estarei aqui quando esse dia chegar. Você sabe que sempre estarei por perto, então nunca seja um estranho”, entoa Gomez com sua voz delicada e cheia de emoção.

Abrams, por sua vez, adiciona uma camada ainda mais melancólica à faixa: “Estou lutando contra a falta de nós, procurando alívio. Experimentei todas as substituições óbvias, entre bares e camas de estranhos, até perder toda a esperança.” Seu verso transmite a dor de alguém que se sente emocionalmente esgotado, mas incapaz de seguir em frente.

O álbum I Said I Love You First marca um momento especial para Gomez e Blanco, que desenvolveram o projeto em um ambiente íntimo e espontâneo. “Não senti pressão, mas fiquei nervosa no começo. Depois, tudo aconteceu naturalmente, com muito trabalho e amor”, revelou Gomez em entrevista. Blanco também destacou o processo orgânico de criação: “Fizemos tudo em casa, sem seguir uma rotina rígida de estúdio. Às vezes trabalhávamos algumas horas aqui e ali, de forma bem fluida. Foi uma experiência única.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Detalhes sobre novo álbum ‘I Said I Love You First’ de Selena Gomez

Selena Gomez está oficialmente de volta ao cenário musical e, desta vez, acompanhada de seu noivo e produtor Benny Blanco. Apesar das especulações de que poderia deixar a música de lado, a cantora surpreendeu os fãs ao anunciar seu próximo álbum e um novo single.

Em uma publicação recente no Instagram, Gomez compartilhou imagens aconchegantes ao lado de Blanco e revelou detalhes sobre o novo projeto. “Eu sempre engano vocês”, brincou na legenda. “Meu NOVO álbum I Said I Love You First com meu melhor amigo @bennyblanco será lançado em 21 de março. Nossa primeira música, Scared of Loving You, já está disponível em todas as plataformas. Produtos e itens autografados do álbum já estão em pré-venda. Mal podemos esperar para compartilhar esse projeto especial com vocês!”

A parceria entre Selena e Benny já vinha sendo insinuada há meses. Em janeiro, a cantora compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram, onde aparecia em um estúdio de gravação, deixando os fãs curiosos sobre o que estava por vir. Blanco também alimentou a expectativa ao responder a um seguidor no TikTok, mostrando Gomez em ação no estúdio.

O último álbum completo da artista foi Rare, lançado em 2020, que conquistou o topo da Billboard 200 e trouxe o sucesso Lose You to Love Me, seu primeiro hit número 1 na Billboard Hot 100. Em 2021, ela lançou o EP em espanhol Revelación, explorando novas sonoridades e se conectando ainda mais com suas raízes latinas.

Selena e Benny têm uma longa história de colaborações musicais. O produtor esteve envolvido em sucessos como Kill Em with Kindness e Same Old Love, do álbum Revival (2015), além de I Can’t Get Enough (2019), parceria com Tainy e J Balvin. Mais recentemente, trabalharam juntos no single Single Soon.

Além da música, o casal também tem motivos para celebrar no campo pessoal. Noivos desde dezembro de 2024, Selena compartilhou a novidade com um carrossel de fotos exibindo seu anel de noivado, acompanhado da legenda “o para sempre começa agora..”. O relacionamento, que começou em junho de 2023, parece estar cada vez mais forte, dentro e fora dos estúdios.

Os fãs agora aguardam ansiosos pelo lançamento do álbum I Said I Love You First, que promete marcar mais um capítulo importante na carreira de Selena Gomez.