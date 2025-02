A possível aposentadoria do My Chemical Romance - (crédito: TMJBrazil)

A trajetória do My Chemical Romance é marcada por uma alternância entre períodos de intensa atividade e outros de total pausa. Desde a sua formação em 2001, a banda norte-americana rapidamente conquistou a fama, realizando uma média de 586 shows entre 2003 e 2005, com apresentações quase diárias. Apesar do ritmo frenético nos primeiros anos, o cansaço da estrada levou o grupo a uma pausa em 2013, depois de muitos anos de turnês intensas. Em 2019, o My Chemical Romance retornou aos palcos, mas o número de apresentações desde então foi muito mais reduzido, com menos de 100 shows.

A rotina extenuante das turnês parece ter desgastado o guitarrista Frank Iero, que, em recente entrevista à Kerrang!, revelou sua visão sobre o futuro das excursões. Aos 43 anos, Iero acredita que está se aproximando do fim de sua jornada nas turnês. Com a crescente preferência pelo trabalho em estúdio, o músico demonstrou mais entusiasmo por criar discos do que pela vida na estrada, afirmando que, se dependesse dele, faria mais álbuns e menos apresentações ao vivo.

Curiosamente, Iero não se afastou dos palcos completamente. Além de sua participação no My Chemical Romance, o guitarrista continua a se apresentar com o L.S. Dunes, supergrupo formado em 2022, e segue com sua carreira solo. Mesmo com essa agenda movimentada, ele expressa que, devido ao desgaste das turnês, o futuro da banda sem ele parece improvável.

Após a reunião em 2019, o My Chemical Romance não realizou mais apresentações no Brasil, país que visitaram apenas uma vez em 2008, durante a turnê de “The Black Parade”. A banda segue com planos de shows na América do Norte, com uma nova turnê marcada para julho e setembro de 2025, embora o futuro das turnês internacionais ainda pareça incerto.

Tudo o que se sabe sobre turnê de retorno do My Chemical Romance

O My Chemical Romance anunciou oficialmente uma turnê especial para 2025, em que tocará o icônico álbum The Black Parade na íntegra, revivendo um dos marcos da música emo e alternativa.

A banda, que marcou gerações com este álbum lançado há quase duas décadas, preparou uma série de shows que começa no dia 11 de julho em Seattle, nos Estados Unidos, e promete emocionar os fãs ao trazer de volta os clássicos como “Welcome to the Black Parade” e “I Don’t Love You.”

A turnê, produzida pela Live Nation, passará por apenas 10 cidades na América do Norte, incluindo Los Angeles, Chicago, Toronto e Boston, mas, para a tristeza dos fãs brasileiros, não há datas previstas no Brasil. Cada show terá uma banda de abertura escolhida especialmente, incluindo artistas renomados como Evanescence, Alice Cooper, Pixies, e Garbage, entre outros.

Confira algumas datas já confirmadas:

11 de julho – Seattle, T-Mobile Park, convidado especial: Violent Femmes

– Seattle, T-Mobile Park, convidado especial: Violent Femmes 26 de julho – Los Angeles, Dodger Stadium, convidado especial: Wallows

– Los Angeles, Dodger Stadium, convidado especial: Wallows 02 de agosto – Arlington, Globe Life Field, convidado especial: Garbage

– Arlington, Globe Life Field, convidado especial: Garbage 09 de agosto – East Rutherford, Estádio MetLife, convidados especiais: Death Cab for Cutie e Thursday

– East Rutherford, Estádio MetLife, convidados especiais: Death Cab for Cutie e Thursday 13 de setembro – Tampa, Raymond James Stadium, convidado especial: Evanescence

Formado em 2001, o My Chemical Romance despontou com Three Cheers for Sweet Revenge (2004), e seguiu com uma carreira de sucessos até sua pausa em 2013. A banda voltou aos palcos em 2019, e após adiamentos da turnê de retorno em 2020 devido à pandemia, os shows finalmente ocorreram em 2022, ano em que lançaram a faixa “The Foundations of Decay”, sua primeira música inédita desde 2014.

A nova turnê promete ser um evento imperdível para os fãs, revivendo o espírito de The Black Parade e celebrando o legado de uma das bandas mais influentes do gênero emo.