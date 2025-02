Selena Gomez agradece a Steve Martin e Martin Short por vitória no SAG Award

Na noite de domingo (23/2), o elenco de Only Murders In the Building conquistou o prestigiado SAG Award de Melhor Elenco em Série de Comédia.

Este prêmio marca um marco significativo para a série, que acumula sucesso e prêmios desde sua estreia em 2021. No entanto, foi a estrela Selena Gomez quem subiu ao palco para receber o troféu, já que seus colegas de elenco, Steve Martin e Martin Short, não puderam comparecer à cerimônia.

Em um gesto de humildade e reconhecimento, Selena dedicou o prêmio a seus companheiros de série, expressando publicamente que acreditava que eles mereciam a honra mais do que ela. A atriz e produtora executiva da série usou suas redes sociais para compartilhar sua gratidão:

“Depois de quatro temporadas, ganhamos nosso primeiro prêmio como elenco!!! Steve, Marty, vocês merecem isso mais do que eu”, escreveu em seu Instagram.

Em um discurso tocante no palco, Selena Gomez não escondeu sua surpresa ao ser premiada. “O quê? Nós nunca ganhamos… isso é tão estranho!”, disse ela, visivelmente emocionada. Ao se aproximar do microfone, ela fez uma declaração simples, mas cheia de carinho: “Marty e Steven não estão aqui, porque, vocês sabem, eles não ligam, mas eu… não sei o que dizer”. A atriz fez questão de agradecer diretamente aos seus parceiros de cena: “Obrigada, Marty e Steve, por ajudarem a me criar”.

Além disso, Selena não deixou de reconhecer o trabalho árduo de todos os envolvidos na série.

“Eu genuinamente estou muito grata. Todos, os roteiristas, todos merecem isso”, afirmou. E, com sua característica personalidade descomplicada, concluiu dizendo: “Eu levo isso para casa em nome de todos nós. Vou levar isso para Nova York para a 5ª temporada”. O gesto de gratidão e sua sinceridade tocaram o público e reforçaram sua humildade, apesar de sua posição de destaque na série.

Selena Gomez: A série e o impacto do prêmio

Only Murders In the Building estreou em 2021, trazendo uma trama envolvente sobre três moradores de um prédio em Nova York que se envolvem em um mistério de assassinato. A série mistura comédia e suspense, conquistando fãs e críticos ao redor do mundo.

Até agora, a produção já acumulou 69 prêmios, incluindo sete Emmys, e sua quinta temporada está confirmada para este ano, com o retorno de seu icônico trio protagonista.

A série tem sido uma das maiores surpresas do streaming, com seu elenco brilhante e roteiro afiado. Selena Gomez, que tem desempenhado um papel fundamental tanto como atriz quanto produtora executiva, se mantém como uma das figuras centrais do programa, sempre destacando o trabalho coletivo por trás do sucesso.

O prêmio de Melhor Elenco no SAG Award é apenas mais uma confirmação do impacto positivo que Only Murders In the Building tem causado, e o reconhecimento do esforço conjunto de todos os envolvidos é merecido.

Ao celebrar este prêmio, Selena não apenas reafirma sua humildade, mas também reforça a importância do trabalho em equipe, algo que tem sido uma característica marcante ao longo de sua carreira.