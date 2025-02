Lady Gaga quebra próprio recorde no Spotify antes de show no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Lady Gaga continua a impressionar o mundo da música com feitos extraordinários, e desta vez ela estabeleceu um recorde que já era seu.

Sua música “Die With a Smile”, em colaboração com Bruno Mars, alcançou 129 dias consecutivos no topo da parada global do Spotify, quebrando seu próprio recorde anterior de 121 dias, e se tornando a música com maior permanência na liderança da plataforma de streaming.

Antes de seu aguardado show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2025, a estrela global não para de brilhar. Com o sucesso de “Die With a Smile”, a canção ultrapassou outras grandes músicas, como “Dance Monkey”, de Tones and I, que permaneceu 120 dias na liderança da parada, e atingiu a marca de 129 dias, um feito que nenhum outro artista havia alcançado.

Desde seu lançamento em agosto de 2024, “Die With a Smile” rapidamente se tornou um dos maiores sucessos globais. A música atingiu marcos impressionantes, como o bilhão de streams no Spotify em tempo recorde, e seguiu quebrando recordes consecutivos, chegando recentemente à marca de 1,9 bilhão de reproduções.

O dueto entre Lady Gaga e Bruno Mars não apenas dominou as paradas digitais, mas também conquistou prêmios, incluindo um Grammy. A faixa passou cinco semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100, a parada de singles mais prestigiada dos Estados Unidos. Esse fenômeno internacional é um reflexo da habilidade de Gaga em se reinventar e criar músicas que tocam o coração do público global.

A presença de Lady Gaga no Brasil

Com o Brasil sendo uma de suas grandes bases de fãs, Lady Gaga se prepara para fazer uma parada memorável no país. Ela será uma das principais atrações do evento “Verão do Rio”, agendado para a Praia de Copacabana, e com a ascensão de “Die With a Smile”, a expectativa para sua apresentação só aumenta. O público brasileiro, sempre fiel, aguarda ansiosamente para ouvir o hit ao vivo e vivenciar uma das maiores vozes da música pop mundial.

O evento no Rio será uma das maiores apresentações de Lady Gaga em solo brasileiro, e ela está sendo aguardada com grande entusiasmo. Com sua voz única e um repertório que inclui tanto hits de sua carreira solo como suas colaborações, a apresentação promete ser um espetáculo épico, ainda mais com o sucesso global de “Die With a Smile”.

A colaboração de Lady Gaga e Bruno Mars ainda está reverberando pelo mundo, e os próximos meses prometem mais recordes para a cantora. Em março de 2025, Lady Gaga lançará seu novo álbum, Mayhem, que incluirá “Die With a Smile” e outras faixas já esperadas pelo público.

Além disso, o sucesso de Gaga no Spotify reflete uma longevidade na carreira que poucos artistas conseguem alcançar, mantendo-se relevante ano após ano, e continuando a superar seus próprios marcos. Em um mercado competitivo, Lady Gaga se destaca como uma artista multifacetada e atemporal, e suas apresentações ao vivo são esperadas com grande fervor pelos fãs ao redor do mundo.