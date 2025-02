Mariah Carey se apresenta no Amazônia Para Sempre, sem venda de ingressos

A cantora Mariah Carey, conhecida por sua imensa carreira e por suas apresentações de tirar o fôlego, confirmou mais uma passagem pelo Brasil este ano.

Após apresentações em 2024 e com show marcado em São Paulo para setembro de 2025, a diva internacional será uma das grandes atrações do evento Amazônia Para Sempre, marcado para o dia 17 de setembro, em Belém, Pará. Porém, se você está ansioso para garantir ingressos para o show, uma notícia importante: não haverá venda de ingressos para o público.

O Amazônia Para Sempre é uma iniciativa que visa destacar as urgências socioambientais e enfatizar a necessidade da preservação da Floresta Amazônica. Organizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e do The Town, o evento acontecerá pouco antes da COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O festival tem como missão promover um diálogo sobre mudanças climáticas, aquecimento global, a transição energética e a preservação da biodiversidade, enquanto chama atenção para as ameaças que a maior floresta tropical do planeta enfrenta.

Com uma produção imersiva, o evento contará com uma megaestrutura, que inclui um palco flutuante no Rio Guamá, que será projetado para representar uma vitória-régia, símbolo da Região Amazônica.

A estrutura contará com 88 toneladas e 25 metros de diâmetro, criando um cenário deslumbrante para o grande show que será transmitido ao vivo pela Globo e pelo Multishow. A performance de Mariah Carey será um dos grandes momentos da programação, mas a apresentação não será aberta ao público, e não haverá venda de ingressos.

Mariah Carey: Diva internacional e representantes da música paraense se unem

Além de Mariah Carey, o evento terá um elenco musical de peso, com artistas representativos da música paraense. O ato de abertura será conduzido por grandes nomes da música regional, como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O projeto visa exaltar a potência da música local e destacar o talento feminino na cultura amazônica. A união de Mariah Carey com essas artistas promete uma fusão de estilos e uma experiência única para quem acompanha a transmissão.

O Amazônia Para Sempre também será registrado em um documentário sobre os bastidores do evento, com o objetivo de conectar a música com o ativismo climático. A produção buscará sensibilizar o público sobre a urgência das questões ambientais e fomentar um engajamento coletivo na preservação da Amazônia.

Outro ponto importante do evento é o legado que ele pretende deixar para a região. Com o apoio da Vale, o Amazônia Para Sempre irá destinar R$ 2 milhões em apoio financeiro a organizações locais que trabalham com bioeconomia, povos da floresta e empreendedorismo social na região metropolitana de Belém. Esse esforço está alinhado com a visão de criar uma transformação sustentável e duradoura, em que as comunidades locais se tornem protagonistas da mudança.

Em um cenário onde a preservação da Amazônia é mais urgente do que nunca, o Amazônia Para Sempre se propõe a ser mais do que um espetáculo: um marco no movimento global em prol da sustentabilidade e da preservação ambiental.