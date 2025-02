O que se sabe sobre o single “HOT BOX” de Lil Nas X

Depois de um período de relativa discrição, Lil Nas X está de volta ao cenário musical com um novo lançamento. O rapper anunciou em suas redes sociais que lançará a faixa inédita “HOT BOX” em março, embora sem revelar a data exata. Para deixar os fãs ainda mais ansiosos, o artista compartilhou um trecho da música, onde aparece dançando sem camisa, embalado por uma sonoridade nostálgica inspirada nos anos 2000.

A novidade chega após a estreia de “J-Christ”, single divulgado em janeiro, cujo videoclipe trouxe cenas ousadas e repletas de referências religiosas. No clipe, Lil Nas X assume um papel celestial, abrindo os portões do paraíso para celebridades, além de encenar uma disputa de basquete entre Jesus e o Demônio. O vídeo ainda apresenta o artista navegando pela arca de Noé e dividindo as águas como Moisés, misturando elementos bíblicos à sua já conhecida estética provocativa.

Misturar arte e religião não é novidade na cultura pop. Madonna, por exemplo, gerou polêmica ao beijar um santo negro no videoclipe de “Like a Prayer” em 1989, tornando-se um dos marcos dessa fusão entre o sagrado e o artístico.

Embora tenha passado 2023 sem lançamentos inéditos, Lil Nas X colheu os frutos do sucesso de seu primeiro álbum, “MONTERO” (2021). Entre os destaques do ano, o rapper brilhou no Brasil ao se apresentar no festival Lollapalooza, conquistando ainda mais fãs com sua energia e presença de palco.

Lil Nas X anuncia lançamento de novo single ‘Need Dat Boy’

Lil Nas X compartilhou a arte e a data de lançamento de seu mais novo single. Intitulado Need Dat Boy, o rapper revelou que sua última faixa estreará oficialmente na próxima sexta-feira (22).

Vale destacar que a foto da capa do novo single mostra Lil Nas X sem camisa no banco de trás de um carro com o cantor de R&B Destin Conrad, que compartilhou um comentário na publicação escrevendo, “u need dat?”

Vale lembrar que o novo single faz parte de sua nova era Dreamboy. Em um teaser trailer compartilhado em suas redes sociais, o cantor de Montero deu aos fãs um vislumbre do personagem principal, vestido com um agasalho e capacete de motociclista, oferecendo-se para ajudar Lil Nas a “lembrar quem você é”.

Segundo a Billboard, a série de novos singles chega depois que Lil Nas X fez uma pequena pausa no lançamento de músicas em 2024, após o lançamento de seu single e vídeoclipe J Christ e seu subsequente documentário da HBO Lil Nas X: Long Live Montero, o rapper optou por compartilhar demos de músicas em sua conta no SoundCloud.