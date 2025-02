Justin Bieber desmente rumores sobre recaída em drogas e fala sobre sua saúde

Recentemente, fotos de Justin Bieber em Nova York geraram novos rumores sobre uma possível recaída em drogas, mas a equipe do cantor foi rápida em negar as especulações.

Em conversa com o site TMZ, um porta-voz não identificado assegurou que a narrativa de que Bieber estaria usando substâncias pesadas não é verdadeira.

“Ele está em um dos melhores momentos da sua vida”, afirmou o representante, destacando que os rumores sobre a saúde de Bieber são infundados.

O cantor, que é conhecido por sua carreira turbulenta e desafios pessoais no passado, tem enfrentado uma enxurrada de especulações sobre sua saúde física e mental. A equipe do artista não apenas refutou os rumores de abuso de drogas, mas também se mostrou desapontada com o tratamento constante do público e da mídia.

O porta-voz descreveu as especulações como “exaustivas e lamentáveis”, um reflexo do desgaste que Justin tem vivido nos últimos tempos.

De acordo com o representante de Bieber, a aparente exaustão nas fotos recentes do cantor pode ser atribuída ao cansaço natural de sua rotina diária. Além de sua carreira e compromissos pessoais, Justin tem dedicado tempo para apoiar sua esposa, Hailey Bieber, e cuidar de seu filho, que tem apenas seis meses. Recentemente, o bebê teve dificuldades para dormir durante a noite, o que fez com que Justin ficasse acordado, afetando sua aparência nas imagens registradas pelos paparazzi.

“Ele passou a noite acordado, cuidando do filho”, explicou o porta-voz, apontando que o cansaço visível no cantor é, na verdade, fruto da rotina da paternidade, e não de vícios. Além disso, a vida pessoal de Justin está longe de ser uma rotina tranquila, com os dois, Justin e Hailey, enfrentando rumores constantes de uma crise conjugal, algo que a equipe do cantor também refutou. O foco de Bieber tem sido o apoio à esposa e a criação do filho, o que explica sua aparência mais cansada.

Justin Bieber: Mudanças pessoais e o foco no trabalho

O último ano tem sido de grandes transformações para Justin Bieber, e o porta-voz enfatizou que ele tem se dedicado intensamente a novos projetos, especialmente à sua carreira musical. O cantor, que está prestes a completar 31 anos, tem trabalhado em um novo álbum, passando longas noites no estúdio para entregar um projeto que deve refletir sua evolução pessoal e profissional. “Ele está se preparando para o seu aniversário e passou por um processo de eliminação de amizades e relações comerciais que não o serviam mais”, revelou o porta-voz.

Essas mudanças podem ser vistas nas expressões de sua aparência, que refletem o desgaste emocional e a introspecção de quem está se adaptando a um novo momento da vida.

Em suas redes sociais, Justin Bieber também tem compartilhado mensagens de fé e introspecção. Recentemente, o cantor fez um post no Instagram que chamava a atenção para a sua conexão espiritual.

“Entrego todas as minhas inseguranças e meus medos a Ele nesta manhã, porque sei que Ele os recebe de bom grado”, escreveu. Ele finalizou o post pedindo ajuda para seguir em frente: “Pedindo a Jesus para realmente me ajudar com apenas o próximo passo hoje”.

Em meio aos rumores, a equipe de Justin Bieber fez questão de esclarecer que o cantor está saudável e focado em sua família, sua música e sua espiritualidade. O que muitos veem como sinais de desgaste são, na realidade, os efeitos de uma vida de muitas mudanças, onde o equilíbrio entre paternidade, fé e carreira é constantemente ajustado.