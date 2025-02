Rihanna fala sobre seu aguardado álbum novo em entrevista à Harper’s Bazaar

Em uma nova entrevista para a Harper’s Bazaar, Rihanna compartilhou mais informações sobre seu tão esperado álbum, que está em desenvolvimento há impressionantes oito anos.

Durante a conversa, a artista falou sobre seu processo criativo, a evolução musical e a importância do tempo para a criação de um trabalho que, segundo ela, será único e autêntico. Apesar de ainda não haver uma previsão de lançamento, a cantora deixou claro que sua jornada musical está em um ponto de transformação.

“Eu percebi que a música é minha liberdade. Cheguei à conclusão de que finalmente entendi o que quero fazer para o meu próximo projeto. Estou me sentindo muito bem com isso agora”, declarou Rihanna. Ao longo dos anos, ela vinha mencionando seu retorno, mas nunca havia se aprofundado tanto sobre o que realmente a movia no estúdio, o que surpreendeu os fãs que aguardam ansiosamente por um novo álbum. A cantora admitiu que, embora tenha repetido que estava “pronta”, só agora sentiu que realmente encontrou seu caminho criativo.

A artista também abordou como o processo de criação do álbum tem sido uma jornada de autodescoberta. Rihanna destacou que, ao contrário de uma simples produção comercial, o novo álbum não se encaixará em um gênero específico.

“Não tem gênero agora. Foi por isso que esperei tanto tempo. Eu queria algo que representasse meu crescimento e evolução como artista. Cada vez que eu começava a trabalhar em algo, pensava: ‘Isso não sou eu, não está certo’”, contou.

Ela mencionou que, ao longo dos anos, passou por diferentes fases, tentando entender qual direção tomar. “Eu estava procurando, buscando. Pensei em fazer um álbum de reggae, mas percebi que não era isso. Eu sabia que, quando fosse fazer algo, deveria ser fiel à minha arte e ao momento que estou vivendo agora”, explicou Rihanna.

Com essa abordagem, ela busca apresentar algo que ressoe com o seu próprio desenvolvimento artístico, sem se preocupar com o que os outros esperam dela.

Rihanna: O impacto do tempo e a importância da espera

Rihanna também refletiu sobre o tempo que passou longe da música, especialmente após o lançamento de Anti, seu último álbum. Para ela, o longo intervalo é essencial para que seu próximo trabalho tenha significado.

“Depois de tanto tempo fora da música, ele tem que ser algo que conte, que mostre para o público o valor de toda essa espera. Não posso entregar algo medíocre. Se eu esperei oito anos, vale a pena esperar mais um pouco”, afirmou.

Ela também comentou sobre sua relação com Anti, seu álbum de 2016, que permanece um dos mais aclamados da carreira.

“Eu ouço Anti de começo ao fim, sem vergonha. Esse é o único álbum em que posso ter uma experiência de ouvir, como se não fosse eu cantando. Nos outros, eu sempre sentia um desconforto, mas Anti é diferente. Eu realmente me conecto com ele de uma maneira que nunca senti antes”, revelou.

Enquanto a expectativa sobre o novo álbum cresce, Rihanna segue sem anunciar uma data de lançamento. No entanto, sua empolgação e clareza sobre o projeto deixam claro que, quando finalmente chegar, será um trabalho único e pessoal. Para seus fãs, essa espera parece valer a pena, já que a artista está comprometida em entregar algo realmente especial.