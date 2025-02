O retorno de Marina para a música em ‘Butterfly’

Após um período afastada dos holofotes musicais, Marina está pronta para voltar com um novo single. Depois de explorar sua faceta como escritora no livro “Eat the World”, no qual refletiu sobre sua trajetória e momentos marcantes de sua vida, a artista agora se prepara para lançar “Butterfly”, sua primeira música inédita desde 2022.

A nova faixa traz versos introspectivos que abordam superação e amadurecimento: “Às vezes as pessoas vão te decepcionar/Nem todo mundo é para ficar por perto/Eu sinto a dor e você também sente/Mas eu não vou deixar ninguém me tratar como você faz”, canta Marina na introdução da canção. O refrão reforça a temática de transformação e libertação: “Me veja crescer de longe enquanto eu me transformo em uma borboleta/Agora eu estou te deixando para trás.”

O videoclipe de “Butterfly”, dirigido por Aerin Moreno, traduz essa narrativa visualmente. No início, Marina aparece em um ambiente sombrio e pouco iluminado, antes de se deslocar para cenários vibrantes que remetem a uma casa de bonecas. O contraste representa simbolicamente sua evolução pessoal e artística.

Ainda este ano, a cantora levará suas novas canções para o palco de grandes festivais, incluindo Coachella, World Pride, Governors Ball, Osheaga e Bonnaroo. Esse retorno musical marca uma nova fase em sua carreira, como ela já havia antecipado à Rolling Stone no ano passado.

“Sinto que este próximo álbum será muito significativo. Escrever meu livro me ajudou a enxergar a música de outra forma. Estou criando algo genuíno, sem pressa, apenas pelo prazer de fazer arte”, revelou a cantora.

Marina também compartilhou que vem se dedicando à composição há cerca de seis meses, mas ainda não entrou na fase de produção. “Parte de mim quer lançar tudo o quanto antes, mas também sei que preciso aproveitar o processo. Construir um disco e o universo em torno dele é a parte mais especial para mim”, explicou.