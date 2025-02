O que Doechii disse sobre saúde mental

Mesmo com uma carreira consolidada e reconhecimento na indústria musical, incluindo um Grammy, a rapper Doechii enfrentou momentos desafiadores relacionados à saúde mental. Em uma recente entrevista ao The Cut, a artista relembrou como lidou com pensamentos suicidas na sexta série, quando sofreu bullying intenso.

“Eu estava passando por um momento muito difícil e cheguei a considerar o pior”, revelou Doechii. “Mas então percebi que, se eu fizesse isso, os valentões continuariam com suas vidas, enquanto eu seria a única a desaparecer. Foi quando decidi mudar minha perspectiva.”

A rapper contou que esse momento de reflexão foi um divisor de águas em sua vida. “De repente, uma sensação de paz tomou conta de mim, e eu senti uma voz dentro de mim dizendo: ‘Eu sou Doechii’. Foi como se fosse uma mensagem divina, e naquele instante eu soube que estava escrevendo minha própria história.”

Doechii tem se destacado não apenas pelo talento musical, mas também pela forma autêntica com que compartilha suas experiências pessoais em suas canções. Durante a entrevista, ela destacou como artistas como Lauryn Hill foram influências fundamentais para sua forma de expressão. “Quando eu ouço The Miseducation of Lauryn Hill, sinto algo profundo. Eu quero que outras meninas negras sintam o mesmo quando ouvirem minha música. E, para isso, preciso ser verdadeira sobre o que eu vivo e sinto.”

Neste mês, Doechii conquistou um marco histórico ao ganhar seu primeiro Grammy na categoria de Melhor Álbum de Rap pelo trabalho Alligator Bites Never Heal. Em seu discurso de aceitação, ela celebrou ser apenas a terceira mulher a levar esse prêmio, seguindo os passos de Lauryn Hill e Cardi B.