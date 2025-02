Quem é Tate McRae? Cantora está em alta

A cantora canadense Tate McRae vem conquistando cada vez mais espaço na cena musical global. Com um estilo que combina dança e sensualidade, a artista se destaca não apenas pelo talento vocal, mas também por sua presença marcante nos palcos e videoclipes. Em seu mais recente lançamento, “It’s Ok I’m Ok”, McRae surge em um cenário de construção, vestindo um figurino ousado e performando coreografias intensas ao lado de suas dançarinas. A estética remete a ícones pop dos anos 2000, como Britney Spears e Christina Aguilera, o que lhe rendeu comparações com essas grandes estrelas.

Aos 21 anos, McRae se consolidou como um dos principais nomes da nova geração da música pop. Seu hit “Greedy”, que viralizou no TikTok, levou a artista ao topo das paradas musicais, alcançando o terceiro lugar na Billboard Hot 100. Agora, ela se prepara para uma apresentação aguardada no Lollapalooza Brasil, onde dividirá o line-up com Shawn Mendes e Alanis Morissette no dia 29 de março. Esta será a sua primeira vez se apresentando para o público brasileiro.

A semelhança com Spears, além da aparência loira e das performances de dança envolventes, fez com que seu nome fosse cogitado para interpretar a princesa do pop em um futuro filme biográfico. Para McRae, a comparação é lisonjeira.

Além do apelo visual e das coreografias bem trabalhadas, Tate resgata uma tendência que andava em segundo plano no pop: videoclipes bem produzidos e conceituais. Nos últimos anos, muitos artistas priorizaram o desempenho das músicas em plataformas de streaming, deixando a estética visual em segundo plano. No entanto, McRae segue um caminho diferente, valorizando a narrativa de seus clipes.

O estilo atual da artista contrasta com sua fase inicial, quando adotava uma estética melancólica, semelhante a cantoras como Billie Eilish e Olivia Rodrigo. Seu primeiro EP, “All the Things I Never Said”, trazia canções introspectivas, embaladas por letras emotivas e arranjos minimalistas. Naquele período, calças largas e um visual discreto faziam parte de sua identidade. Entretanto, a mudança para um som mais vibrante e visual mais ousado foi algo natural para McRae. “

Com uma trajetória fortemente ligada à dança, McRae começou a praticar ainda na infância e, aos 13 anos, participou do reality show “So You Think You Can Dance”. A experiência moldou seu estilo performático, que hoje é um dos pontos altos de seus shows. Seus vídeos musicais frequentemente exploram esse talento, como em “Exes”, onde dança em um rodeio, ou em “Sports Car”, que traz uma abordagem sensual em diferentes cenários.

A artista também reflete sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na indústria musical, principalmente em relação à sexualização da imagem. Apesar disso, McRae prioriza se sentir confortável com suas escolhas, equilibrando arte e autenticidade.